Il bonus per le bollette di luce e gas è per pochi

Il bonus bollette non è più quello di prima. Nel 2024 sono cambiate le regole per accedere all'incentivo pensato per contrastare i rincari delle utenze e sostenere i consumi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico. In passato l'impennata dei prezzi dell'energia causata dall'inflazione e dalla guerra in Ucraina aveva imposto un allargamento della platea dei beneficiari. Nonostante il perdurare del conflitto tra Mosca e Kiev, i presupposti sono in gran parte venuti meno e il governo Meloni ha deciso di rimuovere il bonus "rafforzato": l'ultima legge di bilancio, infatti, ha ristretto la platea dei beneficiari che possono accedere agli sgravi sociali. Cosa cambia, dunque, nel dettaglio? E a chi spetta il "nuovo" contributo per le bollette di luce e gas? Andiamo con ordine.

Senza il bonus "potenziato", dal 1° gennaio 2024 si è tornati all'incentivo sociale nella sua versione ordinaria, meno "generosa". Se nel 2023 poteva accedere a questa agevolazione chi aveva un Isee fino a 15mila euro (o 30mila euro con almeno quattro figli a carico), adesso il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è sceso fino a 9.530 euro. Si arriva a un massimo di 20mila euro con almeno quattro figli a carico.

Gli importi e la cumulabilità dei bonus

Resta invariata, tuttavia, la regola che permette di cumulare le due detrazioni (luce e gas), in entrambi i casi senza tenere conto dei consumi effettivi. Per il primo trimestre di quest'anno, l'importo ordinario dell'agevolazione sociale sull'elettricità varia tra i 113 e i 161 euro, a cui va aggiunto un "contributo straordinario" compreso tra i 76 e i 113 euro. Quest'ultima voce è in pratica il bonus elettrico "tradizionale", che rimane in vigore solo per la bolletta della luce ancora per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024: il contributo aggiuntivo è compreso tra i 76,44 euro per i nuclei con uno o due componenti e i 113,75 euro per i nuclei più numerosi.

Per quanto riguarda il gas, invece, il bonus ha un valore che oscilla da un minimo di 36 a un massimo di 143 euro per i primi tre mesi dell'anno in corso. L'importo da scontare nella bolletta varia perché dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare in difficoltà economica. Alla definizione dello sgravio, poi, concorrono altri fattori, come la zona climatica di residenza e la destinazione d'uso del gas (ad esempio solo per la cucina, per il riscaldamento o entrambi).

Scendono, quindi, i limiti Isee entro i quali nel 2024 si può continuare ad usufruire del bonus sociale sulle bollette, che riguarda tutte le forniture domestiche: energia elettrica (ma qui rimane ancora attivo il bonus elettrico, come detto), gas e acqua. La platea di beneficiari è tornata ad essere quella precedente all'allargamento del 2023, perché il potenziamento non è stato riconfermato nell'ultima manovra del governo Meloni. Quest'anno, in poche parole, il bonus sociale per disagio economico spetta alle persone con un Isee non superiore a 9.530 euro, oppure con un Isee non superiore a 20mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

La richiesta e la verifica dei dati

Per fare richiesta dei bonus luce e gas è sufficiente presentare all'Inps la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) aggiornata: si può compilare il modulo in autonomia, sul sito dell'istituto di previdenza o tramite gli uffici Caf. L'agevolazione poi arriva in automatico a chi rientra nei requisiti previsti dalla legge. È direttamente l'Inps a inviare le informazioni necessarie all'Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Per sapere se si rientra nella platea dei beneficiari, si può fare una verifica sul portale dell'Inps, accedendo alla propria area privata. Bisogna accedere al "portale unico Isee", poi cliccare su "accedi come cittadino" e inserire le proprie credenziali. L'accesso è possibile con Spid, Cie (carta d'identità elettronica) e Cns (carta nazionale dei servizi). Dopo aver effettuato l'accesso nell'area privata si deve cercare la voce "cerca le tue dichiarazioni", in alto a destra. Dopo aver selezionato il proprio codice fiscale, bisogna cliccare su "cerca" e poi, nella parte destra dello schermo, su "cerca Dsu bonus sociale". A questo punto è possibile visionare l'elenco delle Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) e quindi i dati che sono stati inviati dall'Inps all'Arera per l'accesso al bonus sociale sulle bollette.

È l'Inps a spiegare i passaggi successivi: "L'istituto trasmette periodicamente i dati dei cittadini i cui valori rientrino nelle soglie Isee stabilite per la percezione dei bonus sociali ad Acquirente Unico S.p.A. Quest'ultima è la società che gestisce lo sportello per il consumatore. Tutte le attività conseguenti alla trasmissione dei suddetti dati sono in capo all'Arera e all'Acquirente Unico S.p.A. È Acquirente Unico che inoltra ai distributori di energia elettrica, gas e acqua i nominativi dei cittadini aventi diritto ai bonus sociali".