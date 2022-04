Il nuovo bonus bollette fino a 747 euro, ma solo in alcune città

La buona notizia è arrivata nelle scorse ore: c'è un nuovo bonus bollette per le famiglie più colpite dai rincari di questi ultimi mesi. Il beneficio economico, però, non è per tutti: è stato messo in campo per sopperire all'esclusione del teleriscaldamento dalle agevolazioni del governo, rivolte in modo esclusivo ai rincari dei costi di energia elettrica e gas naturale. Nello specifico, si tratta di uno sconto sulla bolletta riconosciuto da Iren - un gruppo attivo nell'approvvigionamento, nell'intermediazione e nella vendita di energia elettrica, gas e teleriscaldamento - per la stagione termica in corso, per dare un sostegno concreto alle famiglie economicamente svantaggiate a causa dell'eccezionale aumento subìto dal costo del gas nel 2022.

Bonus bollette fino a 747 euro: chi ne ha diritto e dove

Nei prossimi giorni, il gruppo in questione applicherà uno sconto agli abitanti dei territori dove viene erogato il servizio di teleriscaldamento: Torino e provincia, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. La misura, detta anche "bonus teleriscaldamento 2022", è stata sviluppata in collaborazione con le amministrazioni comunali delle città servite dal teleriscaldamento e le principali associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori. Come si ottiene il bonus? Per fare domanda serve lo Spid. E ci sono requisiti precisi per potervi accedere, oltre a un importo che sarà differente a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Andiamo con ordine.

Lo sconto può essere richiesto dai clienti domestici che hanno un contratto di teleriscaldamento individuale, teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione e contratto di teleriscaldamento centralizzato. I comuni al momento coinvolti, nel dettaglio, sono Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli e Torino. Il bonus può essere richiesto da chi ha un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 12mila euro, ma il tetto massimo arriva a 20mila euro nel caso in cui il nucleo famigliare includa almeno quattro figli a carico del richiedente. Gli importi dello sconto sono i seguenti:

487 euro (pari ad un risparmio di 536 euro, con Iva al 10% inclusa) per le famiglie fino a quattro componenti;

679 euro (pari ad un risparmio di 747 euro, Iva al 10% inclusa) per le famiglie con più di quattro componenti.

La domanda e i requisiti per il nuovo bonus bollette

L'incentivo viene riconosciuto una sola volta per ogni nucleo famigliare. Le utenze a cui far riferimento devono risultare attive nel periodo che va dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. In ogni caso, il valore del bonus non potrà essere superiore all’importo fatturato per il servizio di teleriscaldamento nel periodo termico 2021/2022. Le domande, salvo eventuali proroghe, possono essere inoltrate fino al 31 maggio 2022. Per la richiesta è necessario accedere all'area dedicata all'iniziativa sul sito del comune di residenza: l'autenticazione richiede le credenziali Spid. Compilando la domanda bisogna inoltrare l'Isee aggiornato 2022, oltre ai codici cliente e contratto riportati in bolletta. Sarà poi il comune di riferimento a verificare la domanda prima di trasmetterla a Iren, che invierà una comunicazione ai richiedenti con l'esito della richiesta.

Gli aiuti saranno corrisposti a partire dai tre mesi successivi al mese di presentazione della domanda. Se la richiesta arriva il 31 maggio, ad esempio, il bonus sarà erogato a partire dal 1° settembre 2022. Lo sconto arriva direttamente in bolletta a chi ha un contratto individuale o centralizzato ripartito. Per gli utenti con un contratto condominiale centralizzato, il bonus arriva invece in bolletta condominiale: si riceverà un'apposita comunicazione dal proprio amministratore di condominio, con le indicazioni per poter poi ottenere il bonus sotto forma di detrazione sulle spese di riscaldamento.