Bonus cinema con lo Spid: come funziona lo sconto al botteghino

"Registriamo con favore la lieve ripresa nel settore dello spettacolo, messa in ginocchio dalla pandemia - ha dichiarato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano commentando i dati Siae diffusi oggi - Nello stesso tempo, siamo consapevoli che occorre fare di più". Questo "di più" per il ministro si traduce in una specie di bonus cinema. Pochi giorni fa Sangiuliano aveva dichiarato di aver "firmato un decreto, il primo dal giorno del mio insediamento, per riportare le persone al cinema a vedere film italiani, stanziando la somma di 10 milioni di euro". Cos’è e come funziona il bonus cinema annunciato dal ministro?

Bonus cinema: cos’è e come funziona

Il bonus cinema ideato dal ministro Sangiuliano porterà il prezzo del biglietto a non oltre 4 euro a spettatore, grazie a questo meccanismo. "Gli spettatori in possesso di Spid, intenzionati a fruire dell'agevolazione, generano un coupon, di durata limitata, sotto forma di Qr Code, da presentare ai botteghini per beneficiare dello sconto - ha spiegato il ministro - Le sale cinematografiche sono già dotate delle tecnologie necessarie per gestire un meccanismo così strutturato. Per ciascun tagliando staccato nell'arco temporale di tre mesi, a un prezzo non superiore a un determinato importo, che oscilla tra i 6 e i 7 euro, lo Stato riconosce un contributo all'esercente pari a 3 euro. In base a questo meccanismo, il prezzo finale del biglietto richiesto allo spettatore sarà non superiore a 4 euro".

Siae: ancora lontani dai livelli pre covid

La macchina artistica e industriale della cultura italiana "si è rimessa in moto con decisione nonostante le condizioni avverse", ha dichiarato il direttore generale Siae Gaetano Blandini commentando i dati del primo semestre 2022. Nel periodo si registra una consistente crescita dei consumi soprattutto in alcuni settori, in primis i concerti. Molto bene i concerti di musica leggera con un totale di biglietti venduti che è passato dai 5,5 milioni del 2019 ai 6,2 milioni del 2022. Male invece il cinema, con 21,5 milioni di biglietti venduti a fronte dei 51,4 milioni del 2019. Perché questa ripresa si concretizzi davvero - sottolinea Blandini - lo Stato dovrà per forza di cose intervenire ancora con “interventi mirati e diversi da settore a settore, perché la ripartenza si accompagni ad innovazione tecnologica e sicurezza".