Bonus cultura da 500 euro per i neo 18enni: cos'è e cosa si può acquistare

Dopo la Carta giovani nazionale, si aprono le iscrizioni per 18App, iniziativa giunta quest'anno alla sua sesta edizione. Lo strumento promosso dal ministero della cultura, guidato da Dario Franceschini, promuove la cultura tra i giovani, mettendo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze diciottenni un bonus da 500 euro da spendere in prodotti culturali. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento dei termini e delle condizioni d'uso del bonus cultura per i nati nel 2003. Vediamo insieme cos'è, come funziona, come iscriversi e cosa è possibile comprare con il voucher.

18App: come registrarsi al sito

Dal 17 marzo 2022 al via le iscrizioni per il bonus cultura 2022, iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani. I giovani residenti sul territorio nazionale o in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto 18 anni nel 2021, potranno registrarsi sul sito www.18app.italia.it per ottenere il bonus da 500 euro che dà diritto ad acquistare prodotti culturali. La registrazione al sito dovrà essere fatta attraverso Spid (l'identità digitale da richiedere dal giorno del diciottesimo compleanno) o la carta d'identità elettronica (Cie), entro e non oltre il 31 agosto 2022. Con il bonus cultura è possibile acquistare:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

Il buono può essere speso sia nei negozi fisici che nei negozi online che aderiscono all'iniziativa. E' possibile trovare la lista degli esercenti direttamente sul sito 18app.italia.it. Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio. Ad esempio, non è possibile acquistare più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

Bonus cultura 2022: c'è tempo fino al 28 febbraio 2023

Il bonus cultura sembra aver riscosso un buon successo nelle edizioni precedenti, tanto da essere preso da modello in altri paesi europei, come Francia e Spagna. Dalla prima edizione del 2016, sono stati oltre 2 milioni i ragazzi che ne hanno usufruito, con un valore totale della spesa in cultura che supera il miliardo di euro. Con il bonus cultura i neo 18enni hanno acquistato soprattutto libri e la musica, ma anche biglietti del cinema e del teatro. Il ministero della cultura vigila in collaborazione con la guardia di finanza sul corretto utilizzo del bonus, che è strettamente personale e non può essere scambiato o convertito in denaro. In particolare, è assolutamente vietato:

effettuare qualsiasi forma di cessione a terzi dei buoni generati attraverso il servizio, così come del relativo valore;

utilizzare il valore dei buoni generati attraverso il servizio a fronte dell’acquisto di beni o servizi diversi rispetto a quelli indicati;

effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio;

acquistare, nell’ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già acquistato.

Attenzione, anche se c'è tempo è bene ricordare che il bonus va speso entro il 28 febbraio 2023.