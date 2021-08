Bonus cultura da 500 euro, ultime ore per ottenerlo: a chi spetta e come fare

Ultime ore per chiedere il bonus cultura. Il 31 agosto scadono infatti i termini per ottenere il buono da 500 euro destinato ai neomaggiorenni, e dunque ai nati nel 2002, da spendere in libri, corsi, musica, cinema e teatri. Per farne richiesta è necessario registrarsi sul sito 18app. Per accedere da app o pc alla piattaforma devi seguire una procedura di identificazione.

Per prima cosa bisognaì disporre delle credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Inserite le credenziali (se non si è possesso dello SPID è possibile ottenerlo rivolgendosi uno degli Identity Provider autorizzati con una semplice registrazione sul loro sito), basterà accettare la normativa per completare la registrazione a 18App. Una volta completata la procedura, il sistema invierà un'email di conferma e sarà possibile visualizzare il bonus sul proprio portafogli.

Come può essere speso il bonus cultura

Il buono potrà essare speso fino al 28 febbraio 2022. Ovviamente non viene erogato in contanti ed è vietato monetizzarlo. Quali sono gli acquisti possibili? Nell'ordine è possibile acquistare:

biglietti per eventi culturali (cinema, concerti, teatri, danza) sia come singoli che come abbonamenti;

libri (in tutti i formati), musica (compact disc, vinili o file) o film (dvd);

biglietti per entrare in musei, monumenti, parchi a tema o aree archeologiche;

corsi di musica, teatro, lingue straniere;

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto ma non si può acquistare due volte lo stesso bene. Questo significa che non si possono comprare due biglietti per un evento. Il bonus, che ha fatto il suo debutto con i nati nel 1998, viene ogni anno rifinanziato con la legge di bilancio e attraverso un decreto attuativo della presidenza del consiglio dei ministri.