In arrivo mille euro in più in busta paga per i dipendenti di Poste Italiane

Buone notizie per i dipendenti di Poste italiane: è in arrivo, sulla busta paga di novembre, il bonus da mille euro concordato lo scorso agosto. Un premio economico per i "solidi risultati" conseguiti fino a settembre 2023.

"I risultati dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7%, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo (Ebit) che ha raggiunto euro 2,1 miliardi - spiega l'amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante che precisa - questi risultati sono stati possibili grazie alla dedizione e alla resilienza delle nostre persone, che lavorano instancabilmente per soddisfare le esigenze degli italiani, con un'attenzione costante all'innovazione e al miglioramento dell'esperienza del cliente".

Un premio che, nell'intenzione dell'azienda, dovrebbe riuscire a contenere anche gli effetti dell'inflazione: "Questo bonus ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva nel periodo di vigenza del presente accordo. Nel frattempo, sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-26" ha dichiarato Del Fante.

Una crescita in ogni settore: il ringraziamento dell'Ad Del Fante ai dipendenti

L'ad di Poste Italiane ha dichiarato che, dall'inizio dell'anno, l'azienda ha fatto registrare una forte crescita in ogni settore: dalla corrispondenza ai servizi finanziari, dai prodotti assicurativi al settore dei pagamenti e del mobile.

E i numeri del terzo trimestre 2023 sono del resto univoci. Poste Italiane fa segnare ricavi in crescita a 2,8 miliardi e, nei primi nove mesi dell’anno, a 8,9 miliardi. Numeri a supporto dell’acconto sul dividendo di 0,237 euro per azione, in pagamento il 22 novembre e in crescita del 13% rispetto lo scorso anno. Risultati impossibili senza l'impegno e la dedizione di migliaia di dipendenti.

"La forza di questa azienda – ha sottolineato Matteo Del Fante - risiede nella dedizione che i nostri colleghi mettono in campo ogni giorno. In questi anni hanno fatto un lavoro straordinario: per fare un esempio, a partire dal 2018 abbiamo chiesto di consegnare i pacchi e in tre anni siamo diventati il primo operatore nel mercato B2C; durante il Covid si sono impegnati e dedicati a tenere Poste Italiane attiva e operativa in un momento fondamentale per il Paese. Per questo motivo – ha continuato Del Fante – sono contento di annunciare un premio di risultato di 1.000 euro, un riconoscimento doveroso per la dedizione delle nostre persone, la grande forza e l’anima di questa meravigliosa azienda".

