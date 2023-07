Sconti per ristrutturare e nuove regole antincendio: la legge che cambia il Superbonus

Il governo Meloni vuole mettere mano al sistema dei bonus edilizi, non è un segreto. Dopo aver stravolto il Superbonus, la maggioranza è al lavoro per ridisegnare gli incentivi del futuro che gli italiani useranno per ristrutturare casa. Nei prossimi anni il settore immobiliare vivrà infatti una nuova rivoluzione grazie alla direttiva europea sulle "Case green" e molti edifici dovranno essere ristrutturati. Serviranno nuove agevolazioni per migliorare il poco efficiente parco immobiliare italiano, senza ripetere gli errori del recente passato. Per capire cosa accadrà, Today.it ne ha parlato con Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia firmataria del disegno di legge sui nuovi bonus edilizi, e Alberto Zanni, presidente di Confabitare.

Come sarà il Superbonus del futuro

Il sistema dei bonus edilizi cambia a partire dagli errori del passato. Il governo interviene per un riordino generale degli incentivi per superare i problemi maggiori visti fin qui, ossia costi fuori controllo per le casse dello Stato ed equità: i bonus per ristrutturare casa, infatti, hanno messo a dura prova il bilancio statale al netto di risultati modesti e il loro accesso era uguale per tutti, a prescindere dal reddito.

Il disegno di legge a firma della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti delega il governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia, "al fine di garantire una maggiore semplificazione, nonché di favorire la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente". Il Superbonus del futuro avrà queste caratteristiche:

Direttamente proporzionale ai livelli di efficientamento (sismico e/o energetico) raggiunti dagli immobili, rispetto a quelli di partenza prima dell'intervento;

Inversamente proporzionale al reddito del beneficiario con particolare attenzione ai contribuenti incapienti o in regime forfettario e alle abitazioni principali.

In più, ci saranno nuovi criteri per favorire una più alta classificazione degli edifici, includendo parametri come qualità acustica, antincendio, raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, utilizzo di materiali riciclati. "Il settore va incentivato in maniera strutturale, dobbiamo riordinare gli incentivi, sono troppi e si sovrappongono - ha detto a Today.it Erica Mazzetti, la deputata di Forza Italia firmataria del progetto di legge -. In più, non possiamo pensare di ristrutturare la casa gratis a tutti. Bisogna guardare ai prossimi 20 anni: il nostro Paese ha necessità di un maggiore efficientamento energetico, migliorare dal punto di vista sismico e aumentare l'uso intelligente dell'acqua".

Il disegno di legge è stato presentato da poco e non è ancora stato discusso da Camera e Senato per essere approvato. Ma le intenzioni sui bonus edilizi combaciano con quelle espresse dal governo Meloni nel Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima, trasmesso alla Commissione europea. Nel Piano si parla di una "riforma generale delle detrazioni" con un approccio "integrato ed efficiente". Vuol dire che si andrà sempre più verso una convergenza dei vari incentivi previsti attualmente, magari concentrandoli in un'unica misura.

Inoltre, la riforma prevederà più aliquote di detrazione a seconda dei miglioramenti che raggiungerà l'edificio in questione, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità. Il governo prevede che la durata di questi incentivi dovrà essere "almeno decennale" per centrare gli obiettivi su clima ed efficienza energetica e rispettare anche la nuova direttiva europea. Ma come saranno finanziati questi interventi?

Cosa verrà finanziato e come

"Più aumenti la classe energetica, più aumenta la base finanziabile. Bisogna muoversi in base al reddito", ha detto la deputata Mazzetti a Today.it. Questa sarà la caratteristica principale dei prossimi bonus edilizi. Non ci sarà un incentivo "a pioggia" uguale per tutti, ma verrà erogato in base al reddito, oltre che alla qualità dell'intervento. Riguardo l'aliquota sarà "al massimo" del 90 per cento. Ma per finanziare cosa? Nel disegno di legge sul riordino degli incentivi per ristrutturare casa sono elencate le spese che potranno essere detratte:

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate su edifici esistenti, che interessano "il loro involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento";

Sostituzione degli impianti di climatizzazione, con impianti a condensazione di classe A o pompe di calore o con impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o con caldaie a biomasse a 5 stelle o tramite allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché di impianti solari fotovoltaici anche connessi alla rete elettrica e anche dotati di sistemi di accumulo;

Incremento dell'efficienza e riduzione dei consumi idrici, nonché per la raccolta, eventuale depurazione, conservazione e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;

Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica;

Installazione di finestre comprensive di infissi, rispondenti a specifici requisiti di qualità. Non solo le finestre vere e proprie, ma anche porte di ingresso, porte e portoni da garage, e anche porte interne se contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio;

Installazione di tende.

Per accedere ai nuovi incentivi, gli interventi di ristrutturazione dovranno far raggiungere all'edificio in questione almeno la classe energetica D o migliorare di due classi se già in classe E o D. Se non è possibile, per gli edifici in classe F o G, la detrazione è riconosciuta nel limite dell'80 per cento a fronte del miglioramento di almeno due classi energetiche.

La cessione del credito e dello sconto in fattura verranno ripristinati ma per tutti, è saranno consentiti per interventi relativi nella prima casa di abitazione e nelle parti comuni degli edifici condominiali" per:

I soggetti con un reddito fino a 50.000 euro;

I soggetti in regime forfettario.

L'aliquota della detrazione si ridurrà progressivamente per i redditi superiori a 80.000 euro fino al limite del 40 per cento della detrazione che spetterà ai redditi oltre i 150.000 euro. Per i contribuenti diversi da quelli elencati nel comma 13, determina altresì la progressiva riduzione della percentuale ammessa all'esercizio delle opzioni di cui al comma 13 fino al suo azzeramento per i redditi oltre 80.000 euro. Per i "soggetti privi di capacità fiscale", invece, la detrazione si applica al 100 per cento.

Per finanziare questi interventi, il disegno di legge parla di "Mutui verdi" destinati a finanziare gli interventi di efficienza energetica e antisismica degli edifici residenziali, nell'ambito dei quali lo Stato assolve la funzione di garante del buon fine, nonché di sostegno, mediante accollo, in tutto o in parte della quota interessi, anche mediante coinvolgimento dei Fondi di garanzia per l'abitazione già esistenti e utilizzando le risorse della Banca Europea per gli Investimenti

L'importanza dei materiali antincendio

Nel disegno di legge sono previste anche norme antincendio più severe. Di recente alcuni fatti di cronaca hanno attirato l'attenzione sui materiali usati nei lavori di ristrutturazione e ai rischi connessi, tra cui proprio quelli di incendio. A Today.it abbiamo provato a esporre alle fiamme dei pannelli isolanti dotati di tutte le certificazioni per capire la loro reazione in situazioni estreme: abbiamo scoperto che possono contribuire alla propagazione degli incendi.

"Da due anni lancio questo allarme, soprattutto nei cantieri Superbonus, per i materiali usati nei lavori di ristrutturazione - ha detto Erica Mazzetti -. I pannelli esterni dovrebbero essere ignifughi. Dobbiamo dare all'antincendio la stessa importanza che oggi ha l'antisismico". Per questo motivo, nel ddl presentato alla Camera dei deputati l'antincendio diventa un criterio che migliora la classe di efficienza dell'edificio, anche per "garantire che i lavori di efficientamento energetico non mettano a rischio la proprietà e la sicurezza degli occupanti", ha sottolineato la deputata di Forza Italia.

Sul tema, Today.it ha parlato anche con Alberto Zanni, presidente di Confabitare: "Gli incendi avvenuti di recente a Roma hanno evidenziato la necessità di una riflessione sulla normativa antincendio per le facciate. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento significativo degli interventi di riqualificazione energetica che hanno cambiato il profilo di rischio degli edifici: siamo passati da edifici costruiti principalmente con laterizi, a edifici rivestiti di pannelli isolanti composti da materiali con una diversa reazione al fuoco. I materiali isolanti hanno tutti una precisa classe di reazione al fuoco che possiamo distinguere in due categorie principali: combustibili e incombustibili".

"Un edificio rivestito con pannelli isolanti combustibili ha un profilo di rischio molto elevato ed è indubbiamente meno sicuro - dice il presidente di Confabitare -L'uso di materiale combustibile in facciata comporta la veloce propagazione dell'incendio e lo sprigionamento di nuvole di fumo nero e tossico, principale causa di morte in caso di incendio, che riduce la visibilità e limita le possibilità di fuga degli occupanti e di accesso per i soccorritori".

Per Zanni un altro aspetto da evidenziare è "il rischio nella fase di cantiere al momento dell'installazione del materiale in facciata che prevede che i residenti restino nelle loro abitazioni durante i lavori. Come abbiamo visto nel caso dei Colli Aniene, il cantiere per la riqualificazione era ancora in corso, i materiali combustibili installati e non protetti, e altri accatastati sotto l'edificio: tutti questo ha giocato un ruolo nella propagazione dell'incendio, e forse nel suo innesco, ma questo sarà chiarito dalle indagini".

Come associazione di categoria, Confabitare chiede dunque "alla politica e ai legislatori di rivedere la normativa sulla sicurezza antincendio delle facciate in maniera più stringente, prevedendo il divieto all'uso di materiali combustibili sugli edifici di altezza superiore ai 18 metri e in edifici come scuole, ospedali e case di cura con occupanti più sensibili. L'ondata di riqualificazione energetica che abbiamo visto in questi anni, e che continuerà nel prossimo decennio, deve essere eseguita in maniera ragionata, creando un rinnovamento del patrimonio immobiliare con edifici efficienti sani e sicuri, e non con edifici pronti a trasformarsi in fiammiferi", la posizione di Zanni espressa a Today.it.

I bonus edilizi saranno diversi rispetto a come li abbiamo conosciuti, le criticità ci sono e la politica sta intervenendo ma ancora non è chiaro con quale margine: tra ritardi del Pnrr e scarse risorse disponibili, in legge di bilancio il governo dovrà trovare il modo di riformare anche gli incentivi per ristrutturare casa. Non sarà semplice.

