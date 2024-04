Costretti a pagare il pizzo per lavorare: "Troppi furbetti del cantierino, occorre il reato di omicidio sul lavoro"

Color cemento. Come il lavoro "grigio" di cui troppo spesso è tinto e contraddistinto il mondo dell'edilizia. All'aumento del fabbisogno di manodopera per via degli incentivi per ristrutturazioni edilizie ed efficientamenti energetici, sembra corrispondere una decrescita della legalità. Lo abbiamo visto sul campo visitando una decina di cantieri sparsi nel Salento, tra privati e pubblici, per farci raccontare dagli operai la loro giornata tipo e le principali criticità in cui inciampano quotidianamente.

I bonus edilizi hanno galvanizzato il comparto edile, stimolando la nascita di nuove imprese (tuttavia alcune improvvisate) e portando aziende non locali ad affacciarsi sempre più spesso nei bandi di gara per gli appalti pubblici. Si assiste anche all'incremento di nuove assunzioni, ma al contempo di preoccupanti storture tra cui la persistenza degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, non sempre denunciati. Se da un lato, appalti e fondi statali hanno obbligato a far sì che i dipendenti siano stati messi in regola, dall'altro si è diffuso il cosiddetto "lavoro grigio". Solo nella provincia di Lecce ci sono circa 9mila e 500 lavoratori tra muratori, carpentieri, intonacatori, saldatori, autisti, escavatoristi, imbianchini, tecnici, per un totale di 2mila e 900 ditte. Un universo al maschile, nel quale la platea di donne è composta soltanto da una ventina di lavoratrici, perlopiù specializzate nel settore del restauro.

Nei cantieri del Salento dove i bonus non hanno aumentato la legalità

Mario lo abbiamo fermato in un cantiere di Nardò. Sta lavorando come intonacatore assieme a un altro collega, un piastrellista. "Quanto guadagnate?", chiedo loro. "Percepiamo un fisso, ma dipende dalle ore della giornata lavorativa". La somma viene stabilita sulla scorta delle ore comunicate dal capocantiere (quest’ultimo può arrivare a guadagnare 100 euro al giorno). Varia anche in base alle zone: la paga giornaliera per un operaio può infatti oscillare dai 70 euro in media in un cantiere in città, ai 45 in uno del Capo di Leuca.

Non ovunque, sia chiaro, ma in alcuni ambienti c’è chi fa la "cresta" e il lavoratore potrebbe essere retribuito meno rispetto alle ore in cui ha prestato servizio. Potrebbe per esempio accorgersi della decurtazione della somma nella cassa pensionistica. L'annoso problema delle contabilità parallele. Alcune imprese non versano i contributi nella Cassa edile. In altre, gli operai si ritrovano a dover restituire una sorta di "pizzo": pagare per lavorare. "Se cominciamo all'alba sono previste delle maggiorazioni", racconta un altro operaio.

Lavorare alle prime ore del giorno diviene una necessità non tanto da un punto di vista economico, quanto climatico: con le temperature incandescenti dell'estate, per esempio, un'ordinanza sindacale a Taranto, lo scorso anno, ha indicato nelle ore 12 un livello di rischio "alto" per quei lavoratori "esposti al sole o ad attività fisica intensa".

"Io lavoro dalle 7 alle 15 e svolgo questo mestiere da circa 20 anni", racconta Emanuele. "In passato mi sono ritrovato anche su ponteggi alti 20 metri senza dispositivi sicurezza, ma ora la situazione è migliorata. Prima vedevamo passare pattuglie delle forze dell’ordine: sbirciavano, ma proseguivano. Un operaio cadeva da un'impalcatura e non si veniva neppure a sapere".

Il cambiamento formale si è avuto nel 1994, col decreto legislativo 626 che, recependo una direttiva europea in materia di sicurezza sul lavoro, ha innalzato i requisiti per la protezione dei dipendenti e "responsabilizzato" maggiormente la ditta appaltatrice, sulla quale ricadono gli oneri legati alla sicurezza. Tonio, ci racconta di aver trascorso 15 anni tra Emilia e Veneto, dove la sicurezza era rispettata ben prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. "Raccontato così, sembra un fatto positivo. In realtà, sono stati proprio i cantieri settentrionali, dove molti capicantiere erano del Sud, a essersi adeguati a quelli meridionali", prosegue il piastrellista in uno dei cantieri, evidenziando un’omologazione dei parametri al ribasso. "Ora lavoro anche di sabato e a 60 anni la stanchezza fisica comincia farsi sentire, eccome". Il movimento circolare quotidiano, prolungato nel tempo, gli ha causato il logoramento della scapola, con un'infiammazione cronica e degenerativa.

Daniele, un muratore che presta la sua professione in uno dei cantieri di Casarano lavora da 34 anni. "Molti di noi, oltre a lavorare in un’età avanzata, continuano a svolgere altri lavori privatamente, nel pomeriggio. In decenni di attività, io non ho mai visto gli ispettori del lavoro. Non mi ci sono mai trovato. Lo Stato dovrebbe fermare le persone anziane: si può stare nel mondo dell’edilizia fino a 55 anni al massimo".

Enrico, in un altro cantiere di Lecce, lavora per uno stipendio che oscilla tra i mille e 200 e i mille e 600 euro al mese. Sei giorni su sette, compresa la mezza giornata del sabato."Io gli ispettori li ho visti spesso. Tempo fa mi sono beccato una multa di 180 euro, perché non indossavo i tappi alle orecchie pur usando il martello pneumatico: purtroppo li avevo appena sfilati, perché non riuscivo a sentire che cosa mi stesse dicendo il collega".

"Troppi furbetti del cantierino, occorre introdurre il reato di omicidio sul lavoro"

Per il segretario nazionale Cgil Fillea Alessandro GenovesI il settore dell'edilizia è una vera e propria "giungla" dove la forbice tra pubblico e privato si allarga e, dove la tipologia di lavoro è identica, i controlli però spesso non lo sono. Da un lato con l’introduzione del Durc di congruità (una certificazione obbligatoria che evidenzia la correttezza tra tipo di lavoro, importo e numero minimo – "congruo" appunto – di lavoratori dichiarati) e con la legge 25/2022 abbiamo assistito a un processo di emersione dal lavoro nero importante (si stimano in quasi 100 mila i lavoratori regolarizzati), con le imprese più strutturate che sono dimensionalmente cresciute. Dall'altra però, mancando una qualificazione all'ingresso per le imprese (si può andare in Camera di commercio e aprire un’azienda edile anche senza avere formazione, esperienza, mezzi e financo dipendenti) abbiamo assistito alla nascita di circa 30mila aziende senza dipendenti, aperte e chiuse proprio in funzione dei bonus. Si aggiunga poi una domanda di lavoro (circa di 400 mila unità era il fabbisogno di nuovi operai, tecnici impiegati solo per l’edilizia privata) superiore all'offerta (tra emersione e nuovi ingressi gli occupati sono aumentati "solo" di 250 mila).

Il combinato disposto ha prodotto anche aziende, vuote come scatole, che si sono affidate a squadre di cottimisti, partite iva individuali, subappaltatori improvvisati da un lato e fenomeni di super sfruttamento, orari di fatto di 50/60 ore settimanali, 7 giorni su 7, dall’altro. I dati, insomma, ci dicono per assurdo che dalla stagione dei bonus – e temo possa avvenire in parte anche con il PNRR – il settore è uscito più polarizzato: con imprese che si sono ulteriormente qualificate e con parti del mercato che è diventato ancora più "giungla".

Buona parte delle aziende è stata regolarizzata nel tempo, adeguandosi alle norme. Perché si continua a morire di lavoro? Non da ultima la trave crollata a Firenze con cinque persone morte e tre ferite...

"Si continua a morire per la logica del profitto ad ogni costo, del minor prezzo. Questo avviene soprattutto negli appalti privati dove fretta, lavorazioni fatte in contemporanea (quando magari andrebbero fatte in sequenza), orari e carichi eccessivi, scarsa formazione, frantumazione dei cicli produttivi (ogni livello di subappalto è un livello dove chi da il lavoro deve guadagnarci qualcosa…). Per questo dobbiamo affrontare la questione di fondo: occorre riportare le norme e le tutele degli appalti pubblici anche nei settori privati. Anche perché un cantiere per costruire una scuola pubblica non è diverso da un cantiere per costruire un supermercato. Anche il lavoro è lo stesso: non lo sono però i controlli, chi autorizza, le tutele, i costi del lavoro e della sicurezza".

Molti degli infortuni, in realtà, restano nel silenzio. Nessuna richiesta di risarcimento Inail e la dichiarazione di ferimento "accidentale" nei pronto soccorso degli ospedali. Come uscire dalla letargia della politica e degli enti preposti alle ispezioni?

"Serve agire più leve. La prima, se parliamo di infortunio già avvenuto, sta nell’introduzione dell’aggravante di omicidio sul lavoro. Oggi se mando a lavorare un ragazzo senza formazione e muore sono accusato di omicidio colposo, e non doloso. L’aggravante permetterebbe maggiore certezza nell’azione della magistratura, maggiore certezza della pena e la possibilità di chiedere il sequestro preventivo dei beni dell’impresa. Oggi, anche alla fine di un processo e se non scadono i termini, l’imprenditore non fa un giorno di galera, nel frattempo ha intestato la casa alla moglie, l’azienda al figlio, la Ferrari alla suocera… Nessuno ti ridarà indietro un caro, ma almeno sarebbe giusto che i figli del lavoratore deceduto non debbano rinunciare alla scuola o all’università perché non se lo possono più permettere…".