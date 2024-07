Bonus di 100 o 200 euro per nuovi elettrodomestici: a chi spetta e come funziona

Il nuovo bonus per gli elettrodomestici non è ancora "definitivo". Sulle coperture i punti di domanda sono più d'uno. Ma i dettagli sono ormai chiari.

A chi spetterà

L'aiuto arriva al 30% del costo di acquisto degli elettrodomestici "green" nel triennio 2023-2025, con un massimo di 100 euro per ciascun apparecchio, elevato a 200 euro per le famiglie che abbiano un Isee al di sotto dei 25.000 euro. Il progetto di legge è ora all'esame della commissione attività produttive della Camera dei deputati. L'obiettivo è quello di dare una spinta con incentivi monetari all'acquisto di elettrodomestici a grande efficienze energetica, con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.

Nella proposta, si specifica che il contributo è attribuito per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per le lavatrici e lavasciuga; alla classe C per le lavastoviglie; alla classe D per i frigoriferi e i congelatori.

La Lega si è intestata l'iniziativa, che punta anche ad abbassare le bollette delle famiglie grazie a elettrodomestici più efficienti, favorire il recupero di quelli non più utilizzabili, dare slancio al settore dell'elettronica e degli elettrodomestici, in sofferenza negli ultimi anni. La settimana appena iniziata sarà dedicata alle audizioni informali sul progetto, poi l'esame del provvedimento nella X commissione di Montecitorio si concluderà prima della pausa estiva dei lavori.

Le coperture per ora non ci sono

Aires (l'associazione di aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, fa parte di Confcommercio) ha ovviamente gradito la misura proposta, auspicando però che gli incentivi "possano essere più significativi". Le coperture per ora non ci sono: la previsione del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è chiara, serve un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Entro la fine del mese di luglio il quadro sarà definito.