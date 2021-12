Bonus per genitori separati: l'assegno da 800 euro al mese nel decreto fiscale

Un assegno da 800 euro al mese per i genitori separati o divorziati per superare la crisi causata dall'emergenza Covid.

Il bonus per pagare l'assegno di mantenimento ai figli o agli ex coniugi in caso di difficoltà economiche entra tra le misure del decreto fiscale, che arriva oggi in Aula, dopo l'approvazione nella notte delle commissioni Finanza e Lavoro del Senato. Il testo del provvedimento dovrà poi passare alla Camera per la seconda lettura e l'ok definitivo.

Il bonus da 800 euro per genitori separati o divorziati

Si tratta di un emendamento a prima firma di Matteo Salvini per l'istituzione di un fondo per genitori separati, con una dotazione di 10 milioni di euro. "È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid: riceveranno un aiuto economico economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche. Dalle parole ai fatti", ha dichiarato il senatore Salvini.

Il contributo era già stato previsto con il Decreto Sostegni a maggio, ma non era entrato in vigore mancando il decreto attuativo. Il testo voluto dalla Lega, come come era scritto nella sua formulazione entrata nel decreto Sostegni, era stato ritenuto inattuabile ed era stato necessario riscriverlo. Una volta avuto l'ok definitivo, affinché il bonus sia distribuito ci sarà bisogno di un nuovo decreto attuativo, che dovrà essere varato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. L'assegno da 800 euro per i genitori separati è una misura in più rispetto all'assegno universale per i figli.