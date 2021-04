Il bonus Inps di 2.400 euro con pagamento automatico: a chi spetta e chi può fare ancora domanda

L'indennità prevista dal decreto Sostegni sarà erogata automaticamente nei prossimi giorni per le persone che hanno già ricevuto l'assegno di mille euro grazie al dl Ristori. Chi non aveva fatto richiesta o non rientrava tra i beneficiari deve presentare la domanda entro il 30 aprile

Una boccata d'ossigeno per alcune categorie messe a dura prova dalla crisi economica causata dalla pandemia. Ci sono novità sul bonus Inps da 2.400 euro previsto per alcuni lavoratori dal decreto Sostegni. Si tratta dell'indennità "una tantum e onnicomprensiva prevista a favore di alcune categorie di lavoratori" che a causa dell'emergenza coronavirus e delle misure restrittive anti contagio non hanno potuto svolgere le proprie attività lavorative o sono stati molto limitati.

Il bonus Inps di 2.400 euro con pagamento automatico

In sostanza, il decreto Sostegni ha previsto l'erogazione del sussidio una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell'assegno di mille euro grazie al decreto Ristori. Il dl ha però ampliato la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro. Il bonus di 2.400 euro è destinato a queste tipologie di lavoratori:

lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dello spettacolo.

Chi ha già ricevuto l'assegno di mille euro grazie al dl Ristori non deve presentare una nuova domanda: riceverà in automatico il nuovo pagamento probabilmente a partire da giovedì 8 aprile. I lavoratori che nei mesi scorsi non sono stati beneficiari dell'aiuto economico, dovranno invece presentare domanda all'Inps, in via telematica, per ricevere il bonus. I dettagli riguardo alla presentazione delle domande non sono ancora stati comunicati, ma si sa che la scadenza per fare richiesta è fissata al 30 aprile 2021.

La domanda, dunque, va presentata soltanto dalle persone che in precedenza non hanno fatto richiesta per il bonus anche se ne avevano i requisiti, e da chi non rientrava tra i beneficiari nei precedenti provvedimenti e ci rientra ora. Se una persona rientra in più di una categoria di lavoratori per cui è previsto il bonus di 2.400 euro, lo riceverà comunque una volta sola. Il bonus di 2.400 euro, ricorda l'Inps, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e quindi non è sottoposto ad alcuna tassazione.