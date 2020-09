Bonus matrimonio, sconti da 1.500 a 4.000 euro: ecco dove e come fare domanda

Un bonus per le coppie che decidono di sposarsi. La Regione Sicilia segue la strada già tracciata da Puglia e Sardegna e istituisce un contributo per chi decide di convolare a nozze nonostante l'emergenza Covid. L'importo del bonus per ogni coppia futura è fissato nel limite massimo di 3 mila euro.

Per potere accedere al beneficio è necessario avere un Isee massimo di 30 mila euro, che sarà calcolato sommando i valori dei due nuclei familiari d'origine e quello dei futuri coniugi, il tutto ridotto del 40%.

Ad essere presi in considerazione saranno i matrimoni svolti sul territorio regionale sia religiosi con effetti civili, sia i matrimoni civili che le unioni civili che abbiano avuto luogo dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021.

Per il bonus matrimoni la Regione Sicilia ha stanziato 3,5 milioni di euro. Il decreto, firmato dagli assessori alla Famiglia Antonio Scavone e all'Economia Gaetano Armao, è stato stato pubblicato questa mattina sul sito del dipartimento regionale alla Famiglia.

Bonus matrimonio da 3mila euro, le spese ammesse

I futuri sposi potranno chiedere il bonus per sostenere le spese di pubblicazione, di partecipazione-inviti, la fornitura di fiori e arredi floreali, parrucchieri, estetisti. E ancora: tra le spese ammesse figurano l’acquisto degli anelli nuziali, l’abbigliamento, l’affitto della vettura per il giorno della celebrazione nonché di sala-locali e catering. Servizi di fotografia e riprese video, intrattenimento musicale, regali per i testimoni, spese per agenzie di viaggio.

Bonus matrimonio, come fare domanda

Le domande per la richiesta del beneficio potranno essere inviate dal giorno dopo la pubblicazione del decreto sulla Gurs e fino ai successivi 60 giorni al dipartimento Famiglia a firma congiunta dei futuri sposi.

Il bonus matrimonio in Sardegna

Una misura analoga è già stata approvata dalla giunta Solinas in Sardegna dove che le coppie che convolano a nozze entro il prossimo dicembre hanno diritto ad un bonus di 4mila euro. Anche in questo caso sono finanziabili tutti i costi relativi alle spese base della cerimonia. Per accedere ai contributi bisogna presentare un'apposita domanda e il beneficio andrà a tutti coloro che intendano sposarsi entro il 31 dicembre 2020. L'aiuto è valido sino a esaurimento fondi e verrà erogato sulla base dell'ordine di presentazione della richiesta e di un criterio di priorità calcolato in base all'Isee.

Il bonus matrimonio in Puglia

Anche in Puglia le coppie che decidono di sposarsi avranno diritto al rimborso parziale delle spese sostenute per la cerimonia. Nel caso della Puglia, è prevista l’erogazione di un voucher di 1.500 euro in favore delle imprese della filiera wedding. Sono infatti gli operatori del settore che dovranno fare richiesta, per conto degli sposi, per accedere all'iniziativa di sconto sulle feste di matrimonio organizzate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (il bonus è quindi retroattivo). Il bonus matrimonio può essere richiesto da: sale ricevimenti; strutture alberghiere; ristoranti: aziende di trasporto passeggeri; aziende di produzione e vendita di abiti da sposa e da cerimonia; aziende di produzione e vendita bomboniere; parrucchieri e make-up artist; artisti e aziende di servizi musicali e intrattenimento dal vivo; wedding planner.