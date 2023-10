Bonus mobili ed elettrodomestici: la soglia massima di spesa è più bassa

Con la mancata proroga del superbonus per il prossimo anno, rimangono poche strade per ottenere detrazioni per chi decide di ristrutturare. Una di queste è il contributo per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, la cui soglia sarà però drasticamente più bassa nel 2024: passa da 8mila a 5mila euro. Per avere le attuali detrazioni per l'acquisto di elettrodomestici e arredi per la casa c'è tempo fino a fine dicembre. Il bonus mobili dovrebbe esaurirsi a fine 2024, anno in cui l'agevolazione dovrebbe interrompersi.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% (per un massimo di 8mila euro per il 2023 e di 5mila euro per il 2024) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La condizione resta imprescindibile e non è vincolata all'importo delle spese sostenute. La detrazione verrà poi ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il bonus spetta a chi sostiene anche le spese per ristrutturare l'immobile, a chi ha scelto di cedere il credito o lo sconto in fattura, con la detrazione ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che lo eroga paghi il corrispettivo con le stesse modalità.

Quali mobili si possono comprare con la detrazione? Sono ammessi letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, oltre a materassi e apparecchi di illuminazione. Non sono invece ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni (come il parquet), tende e tendaggi. La detrazione Irpef del 50% permette anche l'acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni; alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; alla classe F per i frigoriferi e i congelatori; per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La detrazione in questione può essere applicata se i pagamenti sono stati effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Per quanto riguarda i bonifici, non è necessario utilizzare quello, soggetto a ritenuta, di banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Come detto, sono accettati anche i finanziamenti a rate, a condizione che la società che lo eroga paghi il corrispettivo con le stesse modalità e il contribuente ne abbia una copia. Non vengono accettati pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È importante conservare alcuni documenti, come l'attestazione del pagamento (ossia la ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente); le fatture di acquisto dei beni, riportanti natura, qualità e la quantità di beni e servizi acquisiti e, infine, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, con l'indicazione dei beni acquistati.

