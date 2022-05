Bonus mobilità, come richiederlo per bici e monopattini (anche per i trasporti pubblici)

C'è ancora tempo per richiedere il Bonus mobilità, e avere così un credito di imposta riconoscibile fino a un massimo di 750 euro. Il bonus riguarda chi ha acquistato mezzi o servizi di mobilità a zero emissioni. Nel Bonus mobilità possono rientrare anche gli abbonamenti al trasporto pubblico, a determinate condizioni.

Chi può richiedere il Bonus mobilità

Il bonus ha una dotazione di 5 milioni di euro: può essere richiesto da chi, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, abbia acquistato:

Biciclette;

Monopattini elettrici;

E-bike;

Servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile;

Abbonamenti al trasporto pubblico.

Nello stesso periodo di riferimento ( dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020) bisogna anche aver rottamato un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia Il bonus mobilità non ha alcun limite Isee. La richiesta del bonus non può superare i 750 euro.

Si definisce un "veicolo di categoria M1", quello "Destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente". In più, "Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al

soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari".

Quando scade il Bonus mobilità e come richiederlo

Il Bonus mobilità scade il 13 maggio (le domande sono iniziate il 13 aprile). Occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti il totale delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto inviando il modello previsto tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o nei canali telematici dell’Agenzia.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi (per diminuire le imposte dovute) e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.

Dove trovare il modello per il Bonus mobilità e come compilarlo

Il modello si scarica da questo pdf dell'Agenzia delle Entrate. Una volta presentata la domanda, entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta che ne certifica la presa in carico o il rifiuto, con le eventuali motivazioni. Il documento è disponibile direttamente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Come compilare i campi del modello:

Beneficiario: nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del Bonus mobilità;

Rappresentante firmatario dell’istanza: qui va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto;

Determinazione del credito d’imposta: In questo riquadro va indicato l’importo delle spese sostenute;

Credito d’imposta: In questo campo deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta, fino a un massimo di 750 euro;

Rinuncia: Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza;

Sottoscrizione: In questo campo il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’istanza devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione;

Impegno alla presentazione telematica: In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

Entro 10 giorni dal 13 maggio (l'ultimo giorno in cui è possibile presentare la domanda) ciascun richiedente riceve la percentuale di credito d'imposta spettante (il massimo è di 750 euro), sulla base delle risorse stanziate ( 5 milioni di euro).