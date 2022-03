Bonus, multe e bollettini: cambia tutto

Dovrebbe avvenire entro fine anno il lancio di IDPay, la nuova piattaforma digitale che gestirà PagoPA (il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni) e che consentirà agli utenti di ricevere e monitorare i benefici sociali, ad esempio i bonus statali, con un semplice click. Ad annunciarlo è stato il ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, durante un'audizione sul Pnrr alla Camera. Che cosa cambierà per i cittadini? "In pratica - ha detto Colao - potremo erogare tutti i bonus, da quelli statali a quelli comunali, direttamente ai cittadini aventi diritto, digitalmente e senza che si debba richiederli, anche direttamente all'atto di acquisto e/o utilizzo di strumenti di pagamento. Vuol dire un'esperienza molto più semplice per il cittadino e anche un'acquisizione più immediata di informazioni da parte delle Pubblica amministrazione".

Costi di notifica delle multe: la rivoluzione in primavera

Debutterà invece in primavera la nuova piattaforma notifiche che permetterà di notificare in formato digitale tutti gli atti amministrativi di valore legale, senza raccomandate costose per i cittadini, senza code agli sportelli, direttamente sulla AppIO, e senza bisogno di stampare e archiviare. "Un altro grande cambiamento - ha sottolineato il ministro - perché poi sulla piattaforma notifiche ci sarà l'archivio digitale. Non dovrò più scrivere sopra il bollettino 'pagato' per ricordarmi. Queste cose che sembrano molto tecnologiche in realtà sono benefici sociali, risparmiando sui soldi della notifica".

La nuova piattaforma taglierà le spese per l'invio delle sanzioni. "Oggi in Italia chi riceve una multa paga dai 7 ai 12 euro, per ogni singola notifica, con questa piattaforma di notifica digitale per il costo abbiamo proposto che scenda a pochi euro, 1 o 2 euro. E in più - ha aggiunto il ministro - sulla piattaforma ci sarà un archivio digitale, quindi non avrò bisogno ogni volta di tenere a ricevuta".

Dal 30 aprile cambio di residenza on line. E addio alla tessera elettorale

Non è tutto perché a partire dal 30 aprile sarà possibile effettuare il cambio di residenza direttamente on line, evitando dunque lunghe file agli sportelli. Il servizio è già attivo come sperimentazione in alcune città: a fine aprile dovrebbe essere esteso a tutta la penisola. Inoltre grazie all'integrazione nell'anagrafe figitale delle liste elettorali saranno eliminate le tessere elettorali cartacee e "sarà più facile e immediata - ha specificato il ministro - l'adesione e il sostegno da parte dei cittadini ai quesiti referendari e alle iniziative di legge popolare".