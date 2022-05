Nel 730 precompilato 2022 spunta un nuovo bonus da 1.000 euro

E’ ufficialmente partita la stagione della dichiarazione dei redditi 2022. Dal 23 maggio è possibile scaricare online la precompilata del 2022, che dovrà essere inviata entro il 30 settembre facendo attenzione a inserire tutti i nuovi bonus possibili per ottenere rimborsi più sostanziosi. Tra i tanti è bene ricordarne uno, che vale fino a 1.000 euro. E’ il bonus musica 2022, una delle grandi novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, assieme al Superbonus 110% e al credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36. Questa detrazione non ha nulla a che vedere con quello degli anni precedenti, il bonus musica 2020 - 2021 da 200 euro per sostenere le spese necessarie per lo studio della musica. Vediamo allora cos’è, come funziona e a chi spetta il nuovo bonus musica 2022.

Bonus musica 2022: cos’è, come funziona, requisiti

Il bonus musica 2022 è una misura pensata per le famiglie a basso reddito con minori che frequentano scuole di musica certificate. In particolare, consiste in una detrazione Irpef del 19% per le famiglie che sostengono la spesa di iscrizione a conservatori, bande, cori e scuole di musica per i propri figli, fino ad un massimo di 1.000 euro a figlio. La detrazione economica spetta solo ai nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 36.000 euro per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per essere più precisi, la detrazione vale solo per l’iscrizione annuale e l’abbonamento periodico di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a:

conservatori di musica; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

scuole di musica iscritte nei registri regionali;

cori;

bande;

scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Come per le spese mediche, il bonus musica 2022 può essere utilizzato come credito d’imposta per ridurre le tasse da pagare oppure per ottenere i rimborsi 730.

Come ottenere la detrazione sul 730: non serve la domanda

Per il bonus musica 2022 non si deve presentare nessuna domanda. Per ottenere la detrazione Irpef fino a 1.000 euro basta solo inserire l’importo delle spese sostenute nel modello 730/2022. Scendendo nello specifico, il bonus musica va inserito nel “Quadro E – Oneri e Spese”, righi da E8 a E10 della Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90%. L’agevolazione è identificata dal codice 45. Se la spesa riguarda più figli, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando sempre lo stesso codice e il valore della spesa sostenuta per ogni ragazzo o ragazza. Nel caso in cui la detrazione sia ripartita tra i genitori, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno. E’ importante sottolineare che le detrazioni valgono solo per le spese pagate con strumenti tracciabili, vale a dire versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.