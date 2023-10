Sale il bonus per gli asili nido, ma aumenta anche l'Iva sui prodotti per l'infanzia

Buone notizie per le famiglie numerose. Nella bozza di legge di bilancio presentata oggi, martedì 24 ottobre 2023, aumenta il bonus nido che arriverà a 2.100 euro per chi ha due figli con il primo di età inferiore a 10 anni e il secondo nato nel 2024. A questo scopo l’autorizzazione di spesa è incrementata di 240 milioni di euro per l’anno 2024 e crescerà strutturalmente fino ad arrivare a 306 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Ma per le famiglie non ci sono solo buone notizie. Come già annunciato nei giorni precedenti, il governo non conferma il taglio dell'iva al 5% per assorbenti e prodotti per la prima infanzia che torneranno alla tassazione del 10%. La riduzione dell'iva su questi prodotti era stata una dei cavalli di battaglia elettorali della destra. Il governo ritiene però oggi la misura non più efficace, anche a causa dell'inflaizione. In conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ha ribadito che "il taglio dell’Iva è stato nella stragrande maggioranza dei casi assorbito da aumenti di prezzo e quindi non penso che valga la pena di rinnovare la misura". Ma protestano le associazioni dei consumatori.

Confermato nella manovra anche il congelamento per altri sei mesi, fino a fine giugno, di plastic e sugar tax. Le due imposte, introdotte con la manovra per il 2020 e mai entrate in vigore, dovrebbero quindi scattare dal 1 luglio 2024, salvo ulteriori interventi.

