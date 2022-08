Dalle pensioni al bonus 200 euro: tutti i pagamenti di agosto

Ad agosto, quest'anno più che nei precedenti, il calendario è ricco di date in cui sono previsti pagamenti da parte dell'Inps. Oltre alle pensioni, la Naspi e il reddito di cittadinanza, nel mese estivo per eccellenza verrà erogato anche il bonus da 200 euro introdotto dal Governo con il decreto Aiuti. Un beneficio che però spetterà soltanto ad alcune categorie di lavoratori e pensionati e in alcuni casi specifici che vedremo più avanti.

Pensioni, i pagamenti di agosto 2022

Infatti, il punto di partenza nel calendario dei pagamenti di agosto sono senza dubbio le pensioni, che verranno accreditate sui conti a partire da lunedì 1° agosto. Invece, per chi preferire ritirare l'assegno pensionistico presso gli uffici postali, sarà possibile farlo dal 1° al 6 agosto, tenendo conto del calendario suddiviso in ordine alfabetico:

dalla A alla B: lunedì 1° agosto 2022;

dalla C alla D: martedì 2 agosto 2022;

dalla E alla K: mercoledì 3 agosto 2022;

dalla L alla O: giovedì 4 agosto 2022;

dalla P alla R: venerdì 5 agosto 2022;

dalla S alla Z: sabato 6 agosto 2022.

Naspi, Assegno Unico e Reddito di cittadinanza

Da inizio mese si passerà poi, per ovvi motivi, a martedì 16 agosto, giorno in cui convergono diversi pagamenti. Il primo di questi è la Naspi, ossia l'indennità di disoccupazione: l'importo di agosto verrà erogato a partire dal 16, ma il giorno effettivo potrebbe variare in base alla data in cui è stata presentata la domanda. Passando all'Assegno unico per i figli, il 16 agosto partiranno i pagamenti per chi ha inoltrato la domanda nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Per chi l’ha inoltrata successivamente, il pagamento avviene a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione delle domande. Sempre il 16 agosto sarà il giorno in cui verranno ricaricate le Rdc e Pdc Card per chi percepisce il sussidio per la prima volta o dopo un rinnovo. Il 27 agosto, come di consueto, avverranno invece gli accrediti "classici" per i beneficiari del Reddito e la pensione di cittadinanza che lo hanno già ricevuto almeno una volta.

Bonus 200 euro: a chi arriva ad agosto

Come anticipato ad inizio articolo, alcuni lavoratori e pensionati potrebbero ricevere anche il bonus da 200 euro. A partire da venerdì 12 agosto il Bonus 200 euro verrà erogato ai dipendenti che nella busta paga ricevono le somme spettanti a luglio. Il bonus verrà erogato nel mese di agosto anche ai pensionati che, pur avendone diritto, non hanno ricevuto il sussidio nel mese di luglio. A metà agosto lo riceveranno i percettori del Reddito di cittadinanza dopo aver ricevuto il sussidio per 18 mensilità consecutive fino a giugno 2022, hanno dovuto fare domanda di rinnovo RdC saltando però il mese di luglio, quando è stata accreditata l’indennità introdotta con il decreto Aiuti.