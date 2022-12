Il bonus Postepay scade tra pochi giorni: come funziona e quanto vale

Il bonus Postepay cashback scade tra pochi giorni: è possibile usufruire di questo incentivo fino al 31 dicembre 2022. Si tratta di un'iniziativa delle Poste, simile all'ormai estinto cashback di Stato, che permette di ottenere dei bonus legati all'utilizzo della carta Postepay nei negozi convenzionati. Come spiega il sito delle Poste, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 si ricevono 3 euro di cashback per ogni transazione nei punti vendita aderenti all'iniziativa con codice Postepay di almeno 10 euro, per un massimo di 10 euro di cashback al giorno. Per ottenere il codice, bisogna scaricare o aggiornare l'app Postepay o app BancoPosta e associare le carte prepagate e di debito Postepay. Poi inquadrare con app Postepay o app BancoPosta il codice QR esposto o che verrà mostrato nei punti vendita che accettano i pagamenti con codice Postepay.

Postepay cashback: come funziona il bonus

A questo punto, si inserisce l'importo da pagare, se richiesto, e quindi si autorizza il pagamento in app. Si può pagare con le carte prepagate o di debito Postepay. Nell'app Postepay, alla sezione "vicino a te", è possibile scoprire gli esercizi commerciali che accettano pagamenti con codice Postepay.

Sono numerosi i negozi in Italia dove poter utilizzare il codice Postepay. Tra i tantissimi aderenti ci sono Carrefour, Coop, DOC Roma, Gruppo Unicomm, Liu Jo, Mercatò, Pam Panorama, Pronto Taxi 6645, Taxi Milano 028585, Taxi Napoli, Taxi Samarcanda. Fino al 31 dicembre 2022, per transazioni di almeno 10 euro con il bottone "aaga con Postepay" in app Postepay o app del partner si ricevono 3 euro di cashback per la spesa da Esselunga. Si riceve invece 1 euro di cashback per i rifornimenti da Eni o IP. E dallo scorso 11 novembre anche per i rifornimenti carburante con "paga con Postepay" in app ClubQ8. Si possono sempre ottenere fino ad un massimo di 10 euro di cashback al giorno.

Sono incluse in promozione le transazioni "codice Postepay" presso i tabaccai punto Lis abilitati al servizio ad eccezione del pagamento dei bollettini. Sono escluse dalla promozione le transazioni con codice Postepay presso gli uffici postali.