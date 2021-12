Bonus psicologo 2022: chi avrà fino a 1.600 euro

Spunta tra i meandri della Manovra 2022 un emendamento interessante: è stato ribattezzato bonus psicologo 2022. Il Covid-19 ha messo a dura prova le nostre menti, creando un malessere generalizzato che per alcuni è diventato patologico. Proprio per questo alcuni senatori di partiti diversi, dalla destra alla sinistra, hanno presentato un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 che prevede un contributo statale per le sedute dallo psicologo, un incentivo per chi ha bisogno di supporto psicologico. In aumento soprattutto gli episodi di ansia e depressione innescati dall’emergenza pandemica, con problemi che colpiscono trasversalmente uomini, donne, giovani, anziani e bambini, con effetti diversi.

"Le persone che hanno disagi psicologici prodotti dalla pandemia in Italia sono milioni. Non li vediamo perché non vanno in piazza a protestare, perché questo è un dolore silente", ha dichiarato David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale ordini degli psicologi.

Bonus psicologo 2020: cos'è e a chi spetta

Per il bonus psicologo 2022 previsto un doppio stanziamento di fondi, per un totale di 50 milioni di euro:

15 milioni di euro per un bonus avviamento;

35 milioni per un bonus sostegno.

Il bonus psicologo prevede un contributo fino a 150 euro a persona per i cittadini maggiorenni residenti in Italia, a cui è stato diagnosticato un disturbo mentale ma che non ha avuto diritto ad altre agevolazioni in materia di salute mentale. Questi dovrebbero essere gli unici requisiti per poter beneficiare del bonus psicologo 2022, visto che non sono previsti limiti di reddito legai all'Isee o altri paletti.

Come funziona il bonus psicologo 2022 fino a 1.600 euro

La dichiarazione Isee, invece, dovrebbe servire per il bonus psicologo più consistente, quello fino a 1600 euro, con il limite massimo per beneficiare dell'agevolazione fissato a 15.000 euro. All'aumentare dell'Indicatore che misura la situazione economica equivalente scende l'importo del bonus. Questi dovrebbero essere gli importi del bonus psicologo 2022 in base all'Isee:

1.600 euro con Isee inferiore a 15mila;

800 euro con Isee tra 15mila e 50mila;

400 euro con Isee tra i 50mila e i 90mila.

Per avere la conferma del bonus psicologo 2022 bisognerà attendere il varo della Manovra prima e il decreto attuativo del ministero della salute poi.