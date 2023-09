Quando diventerà disponibile il bonus psicologo 2023? Nonostante la misura sia diventata strutturale con l'ultima legge di Bilancio, ancora non ci sono notizie sulle istruzioni e le modalità di richiesta del beneficio, che avrà un importo massimo di 1.500 euro destinato ai cittadini che intendono intraprendere un percorso psicoterapeutico al fianco di un professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi.

Che fine ha fatto il bonus psicologo

Una mancanza di aggiornamenti denunciata in una interrogazione urgente al ministro della Salute Orazio Schillaci, presentata dai deputati del Pd Ilenia Malavasi, Chiara Braga e Marco Furfaro: "Dobbiamo purtroppo constatare che il governo ha disatteso tutte le scadenze del bonus psicologico di cui abbiamo perso le tracce. A 9 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio non ci sono ancora indicazioni su come e quando si potrà fare domanda per il 2023 e il decreto attuativo per la definizione dei criteri e delle modalità per accedere a tale beneficio, così come avvenuto per il 2022, non è ancora stato adottato e non sono ancora conosciute le tempistiche, nonostante le ampie rassicurazioni fornite dal Ministero competente".

"Il governo - proseguono gli esponenti dem - ha già disatteso la scadenza prefissata per la sua attivazione per ben due volte: in primavera il Ministro Schillaci, in un'intervista a Il Sole 24 ore, aveva detto che l'erogazione del bonus psicologo 2023 sarebbe partita entro giugno e subito dopo il sottosegretario Marcello Gemmato aveva detto che il bonus sarebbe stato erogato in tempi brevi, entro l'estate 2023: ma di tutti questi impegni si sono perse le tracce. A oggi - scrivono ancora Malavasi, Braga e Furfaro a Schillaci - il decreto attuativo per la misura non è stato pubblicato e migliaia di cittadini restano in attesa di poter usufruire del bonus. Chiediamo al ministro Schillaci se il decreto attuativo per l'erogazione del bonus psicologico, per l'anno 2023 sia in fase di emanazione, così da consentire, anche per l'anno in corso, di poter usufruire delle risorse utili per le sessioni di psicoterapia o in caso contrario quando verrà emanato". Il bonus, come già noto, è rivolto ai cittadini con Isee inferiore ai 50mila euro, ma resta ancora un grande punto interrogativo sulla data in cui sarà possibile inviare la richiesta telematica.

Il bonus esteso agli studenti universitari

Intanto, grazie a uno stanziamento di 40,5 milioni di euro del Miur, il bonus psicologo è stato esteso quest’anno anche agli studenti universitari sotto forma di pratiche e servizi che promuovano il benessere del singolo e prevengano il disagio. Ogni Università, quindi, stabilirà la consulenza psicoterapeutica dell’ateneo stesso ottenendo finanziamenti per avviare le misure di supporto psicologico destinate agli studenti. Gli atenei potranno aderire al bando a partire dalle ore 12 di martedì 26 settembre 2023 e fino alle ore 12 di venerdì 27 ottobre 2023, per ottenere i finanziamenti e avviare le misure.

