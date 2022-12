Come cambia il bonus psicologo con la Manovra 2023

Novità importanti per il bonus psicologo: passa da 600 a 1.500 euro e diventa permanente. Grazie a un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera, il sostegno per le cure psicologiche nato con il decreto Milleproroghe del 2021 viene confermato non solo per il prossimo anno ma anche per quelli a venire. Stanziati 'solo' 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 (per l'anno in corso le risorse ammontavano a 25 milioni di euro). A beneficiare del bonus psicologo 2023, quindi, potrebbero essere poco più di 3mila persone. Chi può richiedere il bonus psicologo 2023?

Lazzari (Cnop): "Speriamo in futuro maggiori risorse"

Visto il successo ottenuto dal bonus psicologo nel 2022, il contributo statale per le cure psicologiche viene riconfermato con la legge di Bilancio 2023. Il provvedimento, che doveva esaurirsi con il 2022, viene mantenuto e rifinanziato nel 2023 e nel 2024. "È una grande notizia per tutti i cittadini", ha dichiarato David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop). Questo provvedimento, "che speriamo possa avere in futuro maggiori risorse, deve essere parte di un programma nazionale per il benessere psicologico e lo sviluppo della resilienza che passa per la scuola, la sanità, i servizi sociali e il mondo del lavoro. Il mio ringraziamento - conclude - va a tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto, ai parlamentari Pd che hanno presentato la proposta poi approvata e al Governo che ha condiviso questa necessità".

Nei primi 9 mesi del 2022 all'Inps sono giunte oltre 318mila richieste di prestazione. A livello regionale i numeri più elevati si sono registrati in Lombardia con 49.819 domande, seguita dal Lazio con 38.226 e dalla Campania con 29.152. Tra le grandi città, Roma è al primo posto con 31.160 domande, poi ci sono Milano con 20.000 e Torino con 16.409.

Bonus psicologo 2023: chi può richiederlo. I requisiti

Il contributo per le spese psicologiche passa da 600 a 1.500 euro. Dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche del bonus psicologo 2022, quindi potranno beneficiarne i cittadini residenti in Italia che si trovino in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa della crisi socio-economico dovuta all'emergenza pandemica. Confermato il tetto Isee a 50.000 euro.

Proprio sull’Isee è intervenuta Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione: "Fra i tanti paradossi di questa legge di bilancio, c'è anche quello della riscoperta dell'Isee da parte dei partiti di maggioranza, in passato sempre contrari all'applicazione di questo tipo di requisiti. Ora poiché si sono accorti che la coperta è corta, lo applicano a qualsiasi misura. Riducendone l'impatto anche quando si tratta di misure giuste. Dal bonus 18 app alla rinegoziazione dei mutui, dal superbonus al bonus psicologo è tutto un fiorire di riferimenti all'Isee per falcidiare il ceto medio, vero sconfitto di questa legge di bilancio".