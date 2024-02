Che fine ha fatto il bonus psicologo

I fondi per il 2023 e per l'anno in corso ci sono, seppur risicati. E c'è pure il decreto attuativo con le modalità per fare domanda. Eppure chi attende di ottenere il bonus psicologo sta ancora aspettando da un anno che la misura diventi finalmente operativa. Si tratta di un contributo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, introdotto a dicembre del 2021 dal decreto legge 228/2021 e reso operativo nel luglio del 2022. Dato il successo che la misura aveva riscosso, la manovra del 2023 lo ha reso strutturale con lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, poi aumentati di altri 5 per un totale di 10 milioni, e 8 milioni nel 2024. Dal 2023, però, il bonus è fermo anche se ci sono le risorse a disposizione e le modalità per fare la domanda sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale. Cosa manca? Un passaggio fondamentale per renderlo finalmente operativo: la circolare dell'Inps che attiva la piattaforma ad hoc, con le scadenze per presentare le domande.

In sostanza, le modalità per poter accedere al bonus in questione sono arrivate in ritardo. Il decreto a firma del ministero della salute e del Mef è stato approvato solo a fine novembre ed è stato poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2024. A un mese dall'entrata in vigore del decreto attuativo della misura, l'istituto di previdenza non ha ancora attivato la piattaforma con le scadenze per la presentazione delle domande. Per questo, di fatto, l'agevolazione è ancora bloccata.

Sono attese novità nei prossimi giorni. Tutto dovrebbe sbloccarsi tra marzo e aprile 2024, anche se al momento il condizionale è d'obbligo. Questa previsione si basa sul fatto che le regioni hanno tempo fino al 10 marzo per trasmettere le risorse all'Inps, che potrà così dare avvio alle nuove domande.

Come sono ripartiti i fondi del bonus psicologo

Il bonus psicologo è stato pensato a seguito della pandemia di Covid-19 per dare un sostegno a chi ha bisogno di un supporto specialistico per affrontare ansia e depressione derivate dal periodo di restrizioni e diffusione della malattia. L'obiettivo, meritorio, è diffondere la cultura della salute mentale. Consiste in un contributo economico per pagare le sedute di psicologi o psicoterapeuti privati iscritti all'albo professionale. In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell'Isee. La somma, riconosciuta una sola volta, è fissata:

in un massimo di 1.500 euro per redditi con un Isee inferiore a 15mila euro;

1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro;

500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila, ma inferiore a 50mila.

All'Inps spetta il compito di redigere le graduatorie definite regione per regione, individuando i beneficiari in base all'ammontare delle risorse. In base a quanto deciso dal decreto del ministero della salute redatto il 24 novembre 2023, e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2024, le risorse del 2023 e del 2024 sono così divise tra le regioni: