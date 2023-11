Bonus psicologo 2024, si raddoppia: come avere i 50 euro per pagare la seduta

L'obiettivo, meritorio, è diffondere la cultura della salute mentale. Arriva il raddoppio del bonus psicologo per l'anno in corso, con un finanziamento ulteriore di 5 milioni di euro: è un contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Un segnale piccolo ma importante. Il benessere psicologico in un Paese civile non deve essere un privilegio esclusivo di chi se lo può permettere. I nuovi fondi sono previsti da un emendamento riformulato dal governo al decreto anticipi. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Mef.

Come chiedere il bonus psicologo

Il bonus psicologo non sarà comunque per tutti coloro che ne faranno richiesta. Lo si chiede all'Inps. Spetta sempre all'istituto di previdenza fissare la scadenza per la domanda (con un preavviso di almeno 30 giorni per un periodo non inferiore a 2 mesi). Una volta ottenuto, il bonus deve essere utilizzato entro 270 giorni, pena la decadenza. Viene riconosciuto una sola volta. Il valore cambia in base all'Isee. Il decreto fissa le soglie:

tetto di massimo 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).

Sarà sempre l'Inps a redigere le graduatorie per regione individuando i beneficiari in base all'ammontare delle risorse. Il via libera al bonus psicologo era molto atteso, il ministro Schillaci ha sottolineato che "è parte di un intervento più complessivo, che stiamo portando avanti anche attraverso il tavolo per la salute mentale, che punta a rafforzare le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio e a diffondere la cultura della salute mentale". Nel 2022 vennero accettate solo 40mila domande su oltre 400mila richieste, con 25 milioni di euro disponibili. Difficile che con meno della metà dei fondi ora si posso fare di più.

