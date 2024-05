Bonus psicologo 2024 in scadenza: come fare domanda

Partito il conto alla rovescia per presentare la domanda per il bonus psicologo 2024. C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per sperare di ottenere il contributo statale per le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Cosa succederà dopo? Con ogni probabilità i 10 milioni di euro stanziati per quest’anno basteranno solo per una piccola parte dei richiedenti, quindi una volta presentata la domanda bisognerà attendere le graduatorie finali degli aventi diritto. Chi riuscirà a ottenerlo?

Bonus psicologo 2024: le graduatorie degli aventi diritto

Ultime ore per presentare la domanda per il bonus psicologo 2024, beneficio che può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro destinato a coloro che hanno un Isee non superiore a 50mila euro. Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande saranno stilate delle graduatorie degli aventi diritto sulla base delle risorse disponibili, 10 milioni di euro. Nonostante l’importo sia raddoppiato rispetto allo scorso anno con molta probabilità non sarà sufficiente per coprire tutte le richieste. La priorità verrà data alle persone con Isee più basso in base all’ordine di arrivo delle domande.

Sarà poi l'Inps a comunicare sul sito la definizione delle graduatorie mentre l'esito della richiesta sarà notificato tramite sms o email ai recapiti indicati dal richiedente nella domanda. Se la domanda verrà accolta, sarà indicato anche l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista scelto.

A quanto ammonta e come fare domanda

La domanda per il bonus psicologo 2024 deve essere presentata esclusivamente per via telematica al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" del portale Inps, a cui si accede esclusivamente con le credenziali Spid, Cie o Cns, oppure tramite contact center. A quanto ammonta? L’importo varia in base all’Isee ma copre sempre fino a 50 euro per ogni seduta. Si arriva al massimo di 1.500 euro l’anno per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro; a 1.000 euro per chi ha l’indicatore dei redditi tra 15.000 e 30.000 euro; a 500 euro per chi ha un Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.

David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine degli psicologi (Cnop), prevede che ci sarà una gran richiesta del bonus psicologo 2024. Nei primi due giorni sono arrivate 175mila domande, qualche giorno fa eravamo a 350mila. "Non abbiamo ancora i dati aggiornati sulle domande effettuate, saranno disponibili nei primi giorni di giugno, ma ci aspettiamo numeri considerevoli". "Almeno 400mila, un numero raggiunto già per il primo bonus. Penso che avremo lo stesso exploit".