Bonus psicologo, oltre 400mila richieste ma quasi il 95% resterà senza aiuti

Molte domande e pochi fondi: la maggior parte delle persone che ha fatto richiesta per ottenere il bonus psicologo 2024 resterà senza aiuti (nonostante i fondi siano stati raddoppiati rispetto allo scorso anno). A fare un bilancio indicando il rapporto tra richieste e disponibilità è l'Inps. Per l'esattezza sono 400.505 le istanze presentate all'Istituto di previdenza entro il 31 maggio (data limite) mentre lo stanziamento è di 10 milioni. L'importo che può essere assegnato oscilla in base al reddito dai 500 ai 1.500 euro quindi riusciranno quindi ad avere il bonus tra l'1,67% e il 5% dei richiedenti cioè tra 6.666 e 20mila persone.

Come si stabilisce chi avrà il bonus psicologo e quanto riceverà? La priorità verrà data alle persone con Isee più basso in base all'ordine di arrivo delle domande. L'importo massimo del bonus psicologo è 1.500 euro per persona. Con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario. Con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, invece, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

L'Inps spiega che per "consentire l'istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l'Isee. Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione". Sarà quindi sempre l'Inps a comunicare sul sito la definizione delle graduatorie mentre l'esito della richiesta sarà notificato tramite sms o email ai recapiti indicati dal richiedente nella domanda. Se la domanda è accolta, sarà indicato anche l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista scelto.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del bonus psicologo dalla pubblicazione delle graduatorie. L'erogazione del beneficio è subordinata all'effettivo trasferimento all'Inps dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.