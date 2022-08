Bonus psicologo, aumentano i fondi a disposizione (ma non abbastanza)

Aumentano i fondi per il bonus psicologo. Il rifinanziamento è parte del decreto Aiuti bis varato ieri dal Consiglio dei ministri. Le risorse salgono a 25 milioni: i fondi aggiuntivi sono saliti dai 5 milioni inizialmente previsti a 15 milioni, che si vanno a sommare ai 10 milioni stanziati quando è stata introdotta la misura.

L'incremento dei fondi per il bonus psicologo è stato annunciato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. "L'aumento a 25 milioni del fondo per l'assistenza psicologica varato oggi in Cdm è una decisione giusta. E rappresenta una risposta concreta e veloce alle tante richieste pervenute all'Inps sin dai primi giorni di apertura delle procedure", scrive su Twitter.

L'aumento però sembra destinato a non bastare. Non tutti, stando ai numeri, vedranno accolta la richiesta. Secondo l'ultimo dato fornito dall'Inps e aggiornato alle 10 di ieri, 4 agosto, le domande presentate sono state 181.975. Comunque molte di più rispetto alla platea dei potenziali beneficiari calcolando che il richiedente può ricevere fino a 600 euro. Soprattutto se si tiene conto che c'è tempo fino al 24 ottobre prossimo per fare richiesta.

Bonus psicologo, come fare domanda

Il bonus psicologo è destinato ai cittadini con Isee di non oltre 50mila euro. Serve per "sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica".

Le domande potranno essere presentate fino al 24 ottobre prossimo. Non è automatico che chi ha fatto richiesta, anche nel primo giorno, acceda al bonus. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. "Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda", spiegano dall'Inps.



Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali Spid, Cie o Cns e accedere al sito dell'Inps, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”; “Servizi”; “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento).

Come viene pagato il bonus

Il beneficio è riconosciuto una sola volta. Se la domanda viene accolta, il l contributo è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata. In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato", si legge sul sito dell'Inps.·

