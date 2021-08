Come funziona il bonus per acquistare la tv nuova con lo sconto

Il bonus rottamazione tv non prevede limiti di Isee. Per richiederlo è sufficiente avere un apparecchio da rottamare

Da domani i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main: il Mise ha stanziato 250 milioni di euro ed è pronto a chiedere un ulteriore finanziamento. Il bonus, fa sapere il ministero, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano piu' idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva. A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed e' pertanto cumulabile, il bonus rottamazione tv non prevede limiti di Isee. Per richiederlo è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all'isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione compilato, disponibile sul sito del Mise e su nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Tutti i rivenditori possono registrarsi sulla piattaforma resa già disponibile dall'Agenzia delle entrate per il precedente bonus, che consente automaticamente di essere autorizzati a concedere il bonus ai cittadini. Il Mise precisa inoltre che "al momento e' possibile solo una stima non verificabile dei televisori da sostituire nell'intero percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva che si completera' a gennaio 2023. Pertanto qualsiasi previsione sulle percentuali di copertura del bonus, gia' pubblicate da alcuni giornali, sono da ritenersi prive di fondamento". Il ministero "è inoltre pronto a chiedere, ove necessario sulla base dell'utilizzo della misura, un ulteriore finanziamento del bonus nella prossima legge di bilancio. Le risorse al momento disponibili sono pari a circa 220 milioni di euro (circa 30 milioni sono stati già erogati con il precedente incentivo)".