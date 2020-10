Bonus Sicilia: il sito in tilt e il rinvio

Falsa partenza per il 'Bonus Sicilia', l'iniziativa prevista dalla Regione che ha messo a disposizione 125 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo dell'isola con un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese chiuse durante il periodo di lockdown. Come scrive l'agenzia di stampa Dire, il 'click day' per le richieste online avrebbe dovuto prendere il via questa mattina, a partire dalle 9, ma la piattaforma informatica è andata in tilt "a causa - si legge sulla schermata del sito - di una problematica tecnica imputabile a Tim Spa". Tutto rinviato, quindi, alle 9 di giovedì 8 ottobre.

Di "fallimento annunciato", parla il Partito democratico. "L'allarme lanciato dal Pd e dalle associazioni d'impresa il dice il capogruppo all'Ars, Giuseppe Lupo - e' stato colpevolmente ignorato dall'assessore Turano e dal presidente Musumeci. Un governo di dilettanti allo sbaraglio, che dovrebbe dimettersi subito, che sta massacrando le attività produttive".

