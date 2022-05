Il bonus bollette diventa retroattivo: cosa significa e chi può averlo

Oltre al bonus una tantum di 200 euro per pensionati e lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35mila euro lordi, nel decreto aiuti ed energia approvato dal Consiglio dei ministri c'è anche una novità sul bonus sociale sulle bollette. "Nel clima di grandissima incertezza che c'è, il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrando il provvedimento. Al voto non ha preso parte il Movimento 5 stelle, in aperto dissenso sulla norma che apre al termovalorizzatore nella città di Roma.

Il nuovo decreto vale 14 miliardi di euro e prevede interventi per fronteggiare le conseguenze economiche della guerra in Ucraina e i rincari dell'energia. I provvedimenti in questione "affrontano il caro-vita - ha detto ancora Draghi -. L'accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dai prezzi dell'energia. E questo significa che si tratta di una situazione temporanea che va affrontata con strumenti eccezionali". Poi ha aggiunto che si tratta di "un provvedimento molto articolato, l'obiettivo è difendere il potere di acquisto delle famiglie, dei più deboli e la capacità produttiva delle imprese".

Il bonus bollette retroattivo e rinnovato

Per quanto concerne gli aiuti sulle bollette, il bonus sociale energia elettrica e gas, già adottato per il secondo trimestre 2022, è esteso al terzo trimestre 2022 e sarà attuato dall'Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Inoltre, l'agevolazione diventa retroattiva al primo trimestre 2022 per chi non ha fatto in tempo a presentare l'Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente). Gli eventuali pagamenti di somme eccedenti saranno automaticamente compensati in bolletta una volta presentata l'attestazione Isee. In altre parole, se l'Isee viene presentato dopo il pagamento, lo sconto arriva nella bolletta successiva. Se la compensazione automatica non è possibile, viene effettuato il rimborso.

Chi può avere il bonus sociale sulle bollette?

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali, è necessario e sufficiente presentare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) ogni anno e ottenere un'attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di reddito o pensione di cittadinanza. I requisiti per beneficiare dei bonus sociali per disagio economico non sono cambiati rispetto al passato. Nel dettaglio:

il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve: appartenere ad un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro; oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica: con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente; attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità. In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza della Dsu (per il cosiddetto "vincolo di unicità").