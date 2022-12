Il bonus in busta paga per le due feste "non godute" di Natale e Capodanno

Quest'anno il Natale cade di domenica: questo significa che per la maggior parte dei lavoratori dipendenti si tratterà di una festività non goduta. E ciò porterà a un aumento della busta paga del mese di dicembre. Come cambia lo stipendio, dunque? In questi casi la normativa vigente prevede che se il giorno festivo cade di domenica, al lavoratore dipendente deve essere garantita una retribuzione aggiuntiva per la festività non goduta, appunto.

La busta paga del mese di dicembre sarà quindi più "ricca". I criteri su quanto debba essere la cifra sono stabiliti dai contratti collettivi di riferimento: nel caso degli impiegati e lavoratori con stipendio mensile, spetta 1/26 della retribuzione globale. La stessa cosa succederà anche nel mese di gennaio 2023: come il 25 dicembre, infatti, anche Capodanno cade di domenica. Anche in questo caso i lavoratori dipendenti vedranno riconosciuta in busta paga la festività non goduta.

Se il giorno di Capodanno cade di domenica, il 2023 è invece un anno che si annuncia abbastanza favorevole per i "ponti": con pochi giorni di ferie, infatti, sarà possibile godersi lunghi riposi grazie alla posizione delle festività nel calendario. L'Epifania cade di venerdì, il 25 aprile e il primo maggio sono invece rispettivamente di martedì e lunedì. Il 2 giugno cade invece di venerdì, Ferragosto di martedì, il primo novembre di mercoledì, l'8 dicembre di venerdì.

Il Natale del 2023, infine, non porterà nuovamente un piccolo "bonus" in busta paga ai lavoratori dipendenti, ma permetterà di godersi qualche giorno di riposo in più grazie al posizionamento sul calendario: il 25 e il 26 dicembre infatti saranno lunedì e martedì.