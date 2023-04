Bonus trasporti, via alle domande: a chi spetta e come averlo

Sarà attiva dalle 8 di lunedì 17 aprile la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti 2023. Si tratta di un beneficio non per tutti: possono chiederlo i cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro.

La domanda deve essere inviata online ed è necessario avere Spid o carta di identità elettronica. Si può ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Sono cento i milioni di euro a disposizione. La guida per chiedere il bonus senza fare errori.