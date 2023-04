Come fare domanda oggi per il bonus 60 euro

Sono 5 milioni e mezzo gli italiani che usano i trasporti pubblici. Molti di loro oggi possono fare domanda per il bonus trasporti. Lunedì 17 aprile alle 8 sono state riaperte le domande per accedere all'incentivo, limitato come importo ma comunque immediato, che è dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Il budget totale è di 100 milioni di euro, stanziati per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Il sostegno è stato introdotto inizialmente dal decreto Aiuti del 2022, poi rifinanziato, e riproposto a gennaio 2023 dal decreto carburanti.

Come fare domanda, dunque? Bisogna andare sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it e in pochi semplici clic si fa tutto. Attenzione, si può accedere solo con Spid o Carta di identità elettronica (Cie). Non serve invece l’Isee e nemmeno bisogna dichiarare il reddito, basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20 mila euro di reddito nel 2022, spuntando una casella. Il requisito di reddito è più restrittivo rispetto al 2022, quando il tetto massimo era a 35 mila euro.

C'è un sistema di coda automatico che regola e "ordina" la connessione alla piattaforma e, per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico. Per fare domanda per ulteriori buoni è necessario accedere di nuovo e rifare tutta la trafila, indicando i codici fiscali dei diversi beneficiari. Invece eventuali figli maggiorenni, anche se a carico dei genitori, devono presentare domanda autonomamente. Quando si fa la richiesta inoltre, è necessario indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto per lo sconto-bonus.

Il buono è solo nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Niente servizi di prima classe, executive, premium e simili. Un aiuto piccolo, ridotto come portata della platea rispetto allo scorso anno, ma comunque utile per avere uno sconto immediato nella difficile vita da pendolari.

