Come funziona e a chi spetta il bonus trasporti da 60 euro

Con il decreto Aiuti è stato introdotto un bonus da 60 euro per gli utenti del traporto pubblico. Lo scopo è quello di "mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori". Come funziona il bonus? Iniziamo col dire che per la misura è stato stanziato un fondo da 100 milioni di euro per l'anno 2022, "finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto (...) di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale" oppure "per i servizi di trasporto ferroviario nazionale".

Il contributo per acquistare l'abbonamento ai mezzi pubblici (bus, treni regionali e interregionali) potrà coprire fino al 100% della spesa sostenuta, ma c'è un tetto massimo di 60 euro. Il buono è inoltre utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento e non è cedibile.

Chi avrà diritto al bonus trasporti

A chi spetterà? Avranno diritto all'agevolazione le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35mila euro. Per ottenere il bonus sarà dunque necessaria la certificazione unica per verificare l'importo del reddito imponibile che verrà indicato anche nel 730 o nel modello Redditi. Al momento restano però da definire le modalità per presentare la domanda. A quanto sembra per inoltrare la richiesta verrà creata una piattaforma informatica ad hoc: l'agevolazione sarà però erogata "fino ad esaurimento delle risorse", ciò significa che si potranno aggiudicare il bonus poco più di un milione e mezzo di italiani. Per accapparrarsi l'agevolazione sarà dunque necessario essere tempestivi.