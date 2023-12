I fondi del bonus trasporti sono durati 104 minuti

Meno di due ore. Per la precisione un'ora e 44 minuti. Questo il lasso di tempo servito per esaurire i fondi stanziati per il bonus trasporti. Alle ore 8 di oggi, venerdì 1° dicembre, era iniziato il clicl day per richiedere il buono fino a 60 euro da utilizzare per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico. Ma come conferma la schermata che appare se si prova ad avviare la procedura, alle 9.44 i soldi sono terminati.

"Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per l'esaurimento della dote finanziaria": questo il messaggio riportato in basso sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata al bonus trasporti. Un click day "lampo" a cui hanno partecipato migliaia di cittadini, ma soltanto alcuni sono riusciti a completare la richiesta in tempo. L'esaurimento dei fondi in dotazione sancisce lo stop definitivo all'agevolazione.

Va chiarito che la somma a disposizione per il click day di oggi non era molto elevata, si trattava infatti dei fondi derivanti dal mancato utilizzo dei voucher rilasciati per il mese di novembre. I contribuenti che sono riusciti ad accedere al bonus da 60 euro lo potranno utilizzare entro la fine di dicembre per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ferroviario nazionale. Le richiesta andavano inviate per via telematica attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero, dopo aver effettuato l'accesso nell'area riservata utilizzando le proprie credenziali Spid o Cie. La misura era rivolta ai cittadini con un reddito 2022 inferiore ai 20mila euro.

Ci saranno altri bonus? Come dimostra la scritta che compare sul sito del bonus, le persone rimaste in coda sono decine di migliaia e le risorse sono terminate. Per il 2023 non ci saranno sicuramente altri provvedimenti simili e per il momento, anche per il 2024 non è previsto in rifinanziamento della misura. Insomma, per il momento niente nuovi bonus all'orizzonte.

