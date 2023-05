Arriva il bonus sulla tredicesima? Il governo ci sta pensando

Una delle misure su cui sta lavorando il governo è quella di abbassare le tasse sulla tredicesima così da aumentarne l'importo. A renderlo noto è è il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in audizione alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato. Secondo Leo "una retribuzione straordinaria" come "ad esempio la tredicesima" può essere assoggettata "a una tassazione più bassa per mettere più soldi nelle tasche degli italiani nell'ultimo mese dell'anno". Se l'idea dell'esecutivo dovesse andare in porto, i lavoratori dipendenti potrebbero ritrovarsi una sorta di bonus in busta paga. A quanto ammonterà nessuno può dirlo. Si tratta, beninteso, ancora di una proposta. Tant'è che lo stesso viceministro ha messo le mani avanti spiegando che bisognerà verificare le risorse sul tavolo.

Nel corso dell'audizione Leo ha parlato diffusamente della riforma fiscale. Per trovare le risorse necessarie alla revisione dell'Irpef (che prevede solo 3 aliquote) bisognerà incidere sulle tax expenditure, a partire dalla "voce più rilevante", cioè i crediti d'imposta. "Oggi - ha detto il viceministro - abbiamo 227 crediti che cubano circa 36 miliardi di euro, su questi penso si possa fare un intervento di pulizia per fare in modo di mettere le risorse che vengono risparmiate a servizio della riduzione dell'Irpef".

Quindi ha aggiunto: "Dobbiamo togliere le deduzioni, oggi abbiamo 43 deduzioni, si può fare un po' di potatura per vedere quali hanno senso e quali possono essere eliminate". E poi, ha concluso Leo, "dovremmo incidere sulle detrazioni" che sono 47. Per realizzare la riforma dell'Irpef, ha detto il viceministro, "bisognerà lavorare sugli scaglioni, quindi gradualmente" a partire dal 2024 per "portarci a tre scaglioni rispetto e tre aliquote".