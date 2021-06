Bonus una tantum da 1.600, 950 o 800 euro per i lavoratori: a chi spetta e come fare domanda

Ci sono i dettagli. L'Inps ha pubblicato la circolare n. 90 del 29 giugno 2021: vengono chiariti tutti gli aspetti della indennità una tantum prevista dal decreto-legge Sostegni bis a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità del decreto Sostegni, nonché della indennità onnicomprensiva a favore di alcune altre ben definite categorie di lavoratori.

L'indennità "una tantum" per i lavoratori

I soldi "una tantum" spettano a lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.

L'indennità è dell'importo di 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori).

600 euro a favore di specifiche categorie di lavoratori autonomi e dipendenti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro e riconosciute dall'art. 42 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato in base a quanto disposto dall'art. 69, commi da 1 a 5 del decreto Sostegni bis;

950 euro per i pescatori autonomi di cui all'art. 69, comma 6, del decreto Sostegni bis.

Come fare domanda

Come fare domanda dunque? Coloro che hanno già ricevuto le indennità del decreto Sostegni non devono presentare una nuova domanda: verrà erogata automaticamente dall'Inps, con le stesse modalità utilizzate per la prima indennità già erogata. I lavoratori che non hanno avuto diritto alle indennità del 2021 possono fare domanda per le indennità onnicomprensive entro il 30 settembre 2021.

Il rilascio del servizio per la presentazione delle domande, si legge nella circolare, sarà reso noto con una nuova puntuale comunicazione sul sito dell'Inps. I lavoratori potenziali destinatari dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, con i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell'Inps. In alternativa, le indennità possono essere richieste tramite Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).