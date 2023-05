Non solo climatizzatori: ecco tutti i bonus dell'estate per la casa

Estate che viene bonus che trovi. Il maltempo dovrebbe presto abbandonarci e le temperature risalire medie stagionali più consone. E se il nemico sarà, anche quest'anno, il caldo torrido, sono previsti tutta una serie di bonus per difenderci dai disagi della calura estiva all'interno delle nostre case. Ecco quali.

Condizionatori: previste agevolazioni al 50%

L'acquisto di un condizionatore per rinfrescare o riscaldare l'ambiente rientra nella cosiddetta manutenzione straordinaria e quindi si può tranquillamente usufruire della detrazione del 50% spalmata in 10 anni. Non è ammesso però il ''fai da te''. L'agevolazione è attiva solo in caso di acquisto e posa in opera: deve essere infatti rilasciato il libretto di impianto e l'attestato di conformità.

Tende e chiusure oscuranti e zanzariere

E se l'obiettivo è abbassare la temperatura gli incentivi non si fermano ai condizionatori, ma anche a tutti quei dispositivi che consentono di farlo in maniera "naturale". Via libera all'ecobonus quindi per l'installazione di tende parasole. Anche in questo caso però non è molto tollerata l'arte dell'arrangiarsi. Non solo dovranno essere realizzate sulla base dei criteri imposti dalla normativa comunitaria e possedere uno specifico valore del fattore di trasmissione solare, valutato con riferimento alle norme di settore, ma dovranno anche essere installate in maniera solidale con l’edificio. Tradotto: non possono essere liberamente montabili e smontabili. Anche in questo caso serve la certificazione del produttore e dell'installatore che deve venire inviata all'Enea.

Detrazione prevista anche per le cosiddette ''chiusure oscuranti'' parliamo ad esempio di persiane, avvolgibili e tapparelle. Anche in questo caso è essenziale il rispetto della normativa comunitaria e una certificazione che attesti la resistenza termica supplementare apportata dall'intervento.

Rientrano nel bonus del 50% anche le cosiddette zanzariere a ''schermatura solare''. Parliamo di zanzariere realizzate con una speciale rete “doppia”: la parte in contatto con il vetro appare metallizzata e riesce a respingere il calore. Per accedere al bonus le zanzariere dovranno avere un valore di schermatura solare Gtot superiore a 0,35 ed essere montate in maniera stabile. Anche in questo caso è caldamente consigliato di rivolgersi a professionisti del settore.