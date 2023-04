Spopola (ancora) il Btp Green: cos’è e come funziona

Dopo la prime due emissioni di successo torna il Btp Green, il titolo di Stato 'sostenibile' pensato per chi vuole contribuire a supportare la transizione ecologica del nostro Paese. Anche questa volta le richieste hanno superato l’offerta: 52,9 miliardi di euro a fronte di un’emissione di 10 miliardi. Cosa sono i Btp Green? Come funzionano ma soprattutto perché tutti li vogliono?

Boom di richieste per il Btp Green 2031

Via libera del Mef a una nuova emissione del Btp Green, ma con una scadenza eccezionalmente più breve: 30 ottobre 2031 (8 anni) a causa dell’incertezza che regna sovrana sui mercati finanziari. Le scadenze delle due emissioni precedenti, marzo 2021 e settembre 2022, erano rispettivamente 2045 e 2035. Solitamente i green bond sono titoli di Stato a medio-lungo termine, quindi con un orizzonte temporale superiore ai 10 anni. A causa della guerra in Ucraina, dell’inflazione, del repentino rialzo dei tassi d’interesse e di una possibile crisi delle banche, il Tesoro, però, ha preferito ridurre l’arco temporale d’investimento per cercare di attrarre più investitori possibili.

Confermato anche questa volta un forte interesse. Le richieste per il Btp Green scadenza 30 ottobre 2031 sono state pari a cinque volte l’offerta: 52,9 miliardi di euro a fronte di un’emissione di 10 miliardi. Superati i 40 mld dell’ultima edizione ma non gli 80 mld record della prima. In passato Davide Iacovoni, responsabile per il debito pubblico del Tesoro, aveva dichiarato che i Btp Green "attirano il 20% di investitori in più" rispetto alle classiche emissioni di titoli di Stato. Perchè?