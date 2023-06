Grande interesse per il nuovo Btp Valore con maxi premio fedeltà

Partito con slancio il collocamento del nuovo Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente dal ministero dell'Economia per i piccoli risparmiatori italiani. Nel primo giorno sono stati raccolti ordini per 5,43 miliardi di euro, a dimostrazione del grande interesse mostrato dagli investitori verso il titolo. Sono stati siglati oltre 185mila contratti (per un valore medio di circa 29mila euro), un record rispetto alle precedenti edizioni del Btp Italia e Btp Futura.

Il bond avrà una durata di 4 anni e garantirà rendimenti fissi crescenti nel tempo, ma soprattutto un maxi premio fedeltà finale per chi deciderà di tenere il titolo fino a scadenza. Qual è il rendimento del Btp Valore, come funziona, dove è possibile sottoscriverlo, a chi conviene investire?