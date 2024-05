Nuovo Btp Valore, quanto si guadagna investendo 10mila euro: la simulazione

Il Btp Valore arriva alla sua quarta emissione. Il governo Meloni insiste sui titoli di Stato "domestici" per finanziare il debito pubblico, dopo i successi da record delle versioni precedenti grazie ai tassi di interesse elevati. Secondo i dati del ministero dell'Economia, finora il governo ha raccolto 53,6 miliardi di euro solo grazie alle tre emissioni di Btp Valore. Per la quarta, i pagamenti previsti sono trimestrali, più bassi all'inizio ma che aumentano alla fine del triennio, con la conferma di un "premio fedeltà" se si resta fino al termine del periodo di sottoscrizione. Ci sono dei vantaggi rispetto ad altri strumenti che rendono il Btp valore più conveniente, al netto di alcuni rischi in prospettiva.

Nuovo Btp Valore, emissione di maggio 2024: caratteristiche e rendimenti

Da lunedì 6 a venerdì 10 maggio sarà possibile acquistare la quarta emissione del Btp Valore. Come la precedente, anche la nuova emissione avrà una durata di sei anni. Le cedole si riceveranno ogni tre mesi trimestrali con un meccanismo "step-up", cioè con un pagamento di un tasso fisso per i primi tre anni di vita del titolo e un nuovo tasso fisso, più elevato, per i restanti tre anni. Come annunciato dal ministero dell'Economia, i tassi minimi garantiti del Btp Valore saranno i seguenti:

3,35% per il 1°, 2° e 3° anno;

3,90% per il 4°, 5° e 6° anno.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che quindi potranno anche essere più alti degli annunciati, in base all'andamento del mercato. Il Btp Valore è dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori e se viene mantenuto fino alla scadenza dei 6 anni ha anche un premio finale pari allo 0,8% del capitale investito.

Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale in cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni.

La tassazione è agevolata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5% su cedole e premio fedeltà, oltre all'esenzione dalle imposte di successione. L'investimento minimo è di 1.000 euro e non c'è tetto massimo. Il Ministero dell'Economia ha messo a disposizione delle Faq con tutte le domande più comuni sul Btp Valore consultabili qui.

A chi conviene il Btp Valore: simulazione e rischi

"Esistono comunque dei rischi associati a questo tipo di strumenti - spiega Roberto Rossignoli, senior portfolio manager di Moneyfarm - anzitutto, come per tutte le obbligazioni, le variazioni di tasso possono comportare oscillazioni di prezzo significative e, nonostante la garanzia del rimborso a scadenza del capitale investito, non si possono escludere a priori periodi di performance negative, anche lunghi", sottolinea l'esperto.

I consumatori che volessero vendere prima della scadenza il Btp Valore acquistato potrebbero infatti trovare delle condizioni sfavorevoli sul mercato a causa della crescita del debito pubblico, come certificato dal Documento di economia e finanza diffuso dal governo Meloni: "Dunque, è fondamentale capire se il Btp Valore sia uno strumento in linea con il proprio profilo di rischio, obiettivi e orizzonte temporale, senza trascurare le variabili esterne che possono influire sull'investimento".

Tradotto in soldi, ecco la simulazione del Btp Valore emesso a maggio 2024. Supponendo di aver investito 10.000 euro e tenendo conto della tassazione al 12,5 per cento, ogni tre mesi arriverà sul proprio conto una cedola netta di 73,28 euro, ossia poco più di 293 euro l'anno. Dal quarto anno, le cedole aumentano e salgono a 85,31 euro ogni tre mesi, cioè 341 euro l'anno. Alla fine dei sei anni il premio porta altri 70 euro netti. Con il Btp Valore, alla fine dei sei anni i 10.000 euro investiti inizialmente avranno fruttato 1.972 euro netti.

Le alterative al Btp Valore sui titoli di Stato

"Per chi avesse un orizzonte temporale in linea col Btp Valore, è importante poi ricordare che esistono investimenti alternativi in grado di generare rendimenti più elevati. Come sempre, la parola chiave resta ''diversificare'', cioè non concentrare il rischio su un solo strumento, ma costruire portafogli multi-asset, in cui l'esposizione al Btp sia considerata all'interno di una pianificazione finanziaria più ampia", consiglia l'esperto di Moneyfarm.

Come mostrato dall'Associazione utenti e consumatori (Aduc) nella tabella sotto, per agevolare la scelta su dove e come investire vengono elencate le comparazioni sui rendimenti dei titoli con scadenza simile al Btp Valore, con relativo codice Isin.