Torna il Btp Valore per i piccoli risparmiatori: cos'è e da quando sarà disponibile

Dopo il successo della prima edizione torna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori italiani. Il bond avrà una durata di 5 anni (e non 4 come nell'emissione precedente) e un maxi premio finale fedeltà per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L'entità del premio extra verrà comunicata nei prossimi giorni dal ministero dell'Economia e delle Finanze. La novità di questa nuova emissione è che, per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, sulla base di un meccanismo chiamato step-up.

Per conoscere il livello base di rendimento dovremo aspettare il 29 settembre. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Come e dove sottoscrivere il Btp Valore

Il Btp Valore è dedicato esclusivamente al mercato retail, ovvero ai piccoli risparmiatori che potranno sottoscriverlo attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online. È possibile rivolgersi anche al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro e non prevede un tetto massimo. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Btp Valore: a chi conviene investire

Il Btp Valore è facile da sottoscrivere ed è a capitale garantito, una buona soluzione per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione sui risparmi non investiti. È un investimento adatto soprattutto per i soggetti avversi al rischio e per coloro che hanno liquidità in eccesso sul proprio conto corrente. Inoltre, si tratta di un investimento non vincolato nel tempo. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Altro vantaggio: il Btp Valore ha dei costi d’investimento molto bassi. Non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori per l’acquisto all’emissione. Gode poi della tassazione agevolata sugli interessi maturati (12,5%) e dell'esenzione delle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

