Grande successo per il Btp Valore: sfiorato il record della prima emissione

Numeri quasi da record per la seconda emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori che prevede un maxi premio fedeltà finale sul capitale investito. Il collocamento, partito il 2 ottobre scorso, si è concluso oggi venerdì 6 ottobre 2023 con 17.190,004 milioni di euro raccolti e 641.881 contratti registrati. A comunicare i dati definitivi il ministero dell’Economia, ricordando la novità di questa seconda emissione: le cedole trimestrali.

Si tratta del secondo miglior risultato in assoluto tra le emissioni retail del Tesoro (Btp Italia, Futura e Valore) dopo il primo Btp Valore, che lo scorso giugno raccolse 18,19 miliardi di euro attraverso 654.675 contratti.

Btp Valore: tassi confermati

Il bond avrà una durata di 5 anni e garantirà rendimenti crescenti nel tempo, ma soprattutto un maxi premio fedeltà finale per chi deciderà di tenere il titolo fino a scadenza, pari allo 0,5% del capitale investito. Comunicati i tassi annuali definitivi del titolo, che confermano quelli annunciati lo scorso 29 settembre:

4,10% per il 1°, 2° e 3° anno;

4,50% per il 4° e 5° anno.

Perché è stato un successo? I piccoli investitori, quelli più avversi al rischio, hanno deciso di investire nel Btp Valore per salvaguardare i propri risparmi dall'inflazione, preferendo uno strumento finanziario a capitale garantito per via della forte incertezza geopolitica ed economica che stiamo vivendo.

