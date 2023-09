Investire in Btp Valore: tasso minimo al 4%, bonus finale e tutte le cose da sapere

Il Ministero dell'Economia collocherà da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre (salvo chiusura anticipata) i nuovi Btp Valore, il titolo di Stato riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (investitori retail). Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che partono da un minimo di 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno per salire al 4,50% per il 4° e 5° anno.

Alla scadenza dei 5 anni un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Inoltre per la prima volta sono previste cedole nominali pagate trimestralmente. Supponiamo di aver investito 1.000 euro in un BTP Valore con un tasso cedolare annuale del 4%: In caso di cedole semestrali, ogni anno l’investitore riceverà due cedole, ognuna pari al 2% del capitale investito. In caso di cedole trimestrali, invece, ogni anno l’investitore riceverà quattro cedole, ognuna pari all’1% del capitale investito.

Il BTP Valore potrà essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo. Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

Il titolo potrà essere liberamente venduto o acquistato alle condizioni di mercato. Alla scadenza invece il titolo verrà rimborsato alla pari (ossia a 100). Il BTP Valore, per le sue caratteristiche cedole crescenti nel tempo, tende ad essere meno sensibile ad eventuali futuri movimenti dei tassi di mercato, offrendo in questo modo, in caso di vendita prima della scadenza, una maggiore protezione del capitale rispetto ai tradizionali BTP di pari durata.

L'emissione del nuovo titolo di Stato si inserisce nella ricerca di capitali freschi in un contesto di un debito pubblico che rischia di andare fuori controllo, soprattutto in assenza di una ripresa economica stabile.