Btp valore: le sottoscrizioni superano i 3 miliardi di euro

Superano i tre miliardi di euro le sottoscrizioni della quarta edizione del Btp Valore, a poco meno di due ore dalla fine del primo giorno di collocamento. La domanda del titolo del Tesoro si attesta a 3,2 miliardi di euro. Poco meno di quanto registrato nelle precedenti tornate con 4,7 e 5,4 miliardi di euro di sottoscrizioni.

Da oggi, lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio sarà possibile acquistare la quarta emissione del Btp Valore. Come la precedente, anche la nuova emissione avrà una durata di sei anni. Le cedole si riceveranno ogni tre mesi trimestrali con un meccanismo "step-up", cioè con un pagamento di un tasso fisso per i primi tre anni di vita del titolo e un nuovo tasso fisso, più elevato, per i restanti tre anni.

L'emissione, con scadenza maggio 2030, prevede cedole trimestrali e tassi minimi garantiti annui del 3,35%, dal primo al terzo anno, e del 3,90%, dal quarto al sesto anno.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che quindi potranno anche essere più alti degli annunciati, in base all'andamento del mercato. Il Btp Valore è dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori e per chi lo mantiene fino alla scadenza dei 6 anni ha anche una sorta di "ricompensa", ovvero un premio finale pari allo 0,8% del capitale investito.