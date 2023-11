Buoni fruttiferi postali, la svolta: quanto si guadagna

Poste Italiane ha deciso di aumentare i rendimenti su alcuni buoni fruttiferi postali che possono raggiungere anche il 6%. A vedere innalzato il rendimento annuo lordo al 6% sono i buoni fruttiferi postali (Bfp) dedicati ai minori. Soli i maggiorenni possono però sottoscrivere il buono per il minore, con i tassi che maturano fino al compimento dei 18 anni. Ma cosa sono e come funzionano, nel dettaglio? Strumenti finanziari garantiti dallo Stato tramite l'emissione di Cassa depositi e prestiti (Cdp), i buoni fruttiferi postali consentono agli investitori di collocare cifre modeste senza farsi carico di spese di rimborso, a parte gli oneri fiscali. A differenza dei Btp (buoni del tesoro poliennali), i buoni fruttiferi non sono emessi dalle banche ma da Poste. In Italia sono uno strumento finanziario diffuso, con un valore totale che ammonta a 191,5 miliardi di euro. Il 6% della ricchezza delle famiglie, escluso il mattone, poggia proprio sui risparmi postali, che oltre ai buoni fruttiferi includono i libretti, per un valore di 90,5 miliardi.

Tra i vantaggi per l'investitore dalla sottoscrizione dei Bfp rientrano la tassazione agevolata al 12,5%, l'opzione di richiesta di rimborso entro i termini di prescrizione e l'esenzione dall'imposta di successione. Come si sottoscrivono? Tramite procedura telematica, l'importo massimo di buoni collocabili da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali ammonta a un milione di euro. I buoni cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali.

I buoni fruttiferi postali possono essere attestati da documento cartaceo oppure da registrazioni contabili, i cosiddetti "buoni dematerializzati". In quest'ultimo caso è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono tracciate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. A differenza dei Btp, l'investimento in buoni fruttiferi postali garantisce la possibilità di riavere indietro il capitale investito in qualsiasi momento, senza pagare eventuali oscillazioni del mercato obbligazionario. Per gli investitori più avvezzi al rischio può invece risultare più vantaggiosa l'opzione di vendere con profitto un Btp, facendo leva sulla volatilità di mercato. Cedendo il buono fruttifero postale in anticipo, l'investitore rinuncia al rendimento: esistono tuttavia tipologie di Bfp come il 3X2 che consentono la liquidazione anticipata dopo 3 anni, senza sacrificare gli interessi maturati.

