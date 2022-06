Buoni pasto, c'è la data dello sciopero: "Ticket non accettati"

E se i commercianti non accettassero più i buoni pasto? L'ipotesi rischia di diventare realtà. Esercenti e grande distribuzione da tempo denunciano commissioni troppo alte e tempi lunghi e ora annunciano lo sciopero. La data scelta è quella del 15 giugno. La protesta è proclamata da Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad. Solo un giorno, ma potrebbe essere il primo passo per lo stop definitivo.

La protesta, ufficializzata con un annuncio a pagamento su tutti i maggiori quotidiani, nasce con lo scopo di chiedere una riforma del sistema. "Le commissioni a carico di noi esercenti sono insostenibili - affermano infatti - per ogni buono da 8 euro ne incassiamo poco più di 6".

Gli esercenti chiedono "una riforma radicale del sistema di erogazione dei buoni pasto". Nel corso delle ultime due gare - 2018 e 2020 - si sono trovati a pagare commissioni medie del 19,8% (BP8) e del 17,80% (BP9). "Questo meccanismo - denunciano Fiepet Confesercenti Modena e Fipe Confcommercio- finisce per scaricare il risparmio della Pubblica amministrazione sui pubblici esercizi e sulla distribuzione commerciale. Per ciascun buono da otto euro il bar, il negozio alimentare o il supermercato ne incassa poco più di sei. Una volta scalati anche gli oneri di gestione (conteggio, spedizione, pos, eccetera.) e quelli finanziari si registra un deprezzamento del 30%: ogni 10.000 euro di buoni incassati, gli esercizi convenzionati perdono circa 3.000 euro". E se non saranno ascoltati, circa tre milioni di lavoratori pubblici e privati potrebbero trovarsi nell'impossibilità di usare i ticket.