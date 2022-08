I buoni postali adesso convengono di più: quanto si guadagna

Con più di 46 milioni di buoni fruttiferi postali attualmente in essere in tutta la penisola, i motivi per cui gli italiani amano questo strumento di risparmio, insieme ai cosiddetti "libretti", sono abbastanza chiari: si tratta di prodotti finanziari considerati sicuri e affidabili perché emessi da Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato italiano. Non da ultimo, i buoni fruttiferi postali sono sottoposti ad una tassazione agevolata, non hanno costi di gestione né commissioni di collocamento o di rimborso, e con essi non si rischiano mai perdite sul capitale, anche se si ritira l'investimento prima della scadenza.

La novità sui buoni postali e quanto si guadagna

La novità per chi ne sottoscrive uno è che il rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari fino a 20 anni è tornato a salire, e non poco. Il tasso di interesse di questo strumento di risparmio è adesso del 2%, contro lo 0,5% precedente: a stabilirlo è stato un decreto del ministero dell'Economia, che ha così quadruplicato il rendimento per i sottoscrittori. Cosa significa? Quanto frutta questo investimento e qual è la differenza con i Btp? Andiamo con ordine.

Diversamente dai Btp (buoni del Tesoro poliennali), che ad ogni nuova asta vedono l'adeguamento continuo dei rendimenti ai tassi di mercato, i buoni postali si adeguano soltanto con un decreto ministeriale. Ed è ciò che è avvenuto con il recente decreto ministeriale. Il provvedimento è arrivato lo scorso 6 luglio, per contrastare l'aumento dell'inflazione. La variazione però interessa solo chi sottoscrive un nuovo buono, mentre quelli antecedenti la data di cambio rimangono con il rendimento precedente (dello 0,5%).

I tassi dei buoni postali ordinari, infatti, vengono stabiliti con un decreto ministeriale. Questi possono essere alzati o abbassati, a seconda delle fasi di mercato, e una volta fissati valgono per tutta la durata del titolo. Chi ha dunque sottoscritto un buono, lo conserva con lo stesso tasso fino alla scadenza (in modo del tutto analogo ai buoni del Tesoro). Solo le nuove emissioni possono godere dei nuovi rendimenti. Non solo, perché il mese scorso è stato ritoccato al rialzo anche il rendimento sul buono dedicato ai minori: adesso è al 3,5% lordo, prima del 6 luglio era al 2,5%. Il decreto non ha invece toccato i tassi dei libretti nominativi ordinari e smart.

La differenza con i buoni del Tesoro

I buoni fruttiferi postali si differenziano dai Btp - i buoni del Tesoro - perché il loro rendimento è sempre fisso. Per i primi è fissato, come detto, da un decreto ministeriale; per i secondi invece si aggiorna a ogni asta, in base all'andamento del mercato secondario. Senza entrare troppo nei tecnicismi, il funzionamento diverso dei due prodotti porta ad alcuni possibili vantaggi e svantaggi. Attualmente i Btp decennali rendono intorno al 3%, quindi più dei buoni fruttiferi postali ordinari. Ci sono però alcune differenze.

Il tasso dei buoni del Tesoro poliennali è sempre uguale fino alla fine della sua durata, tuttavia sul mercato secondario i rendimenti si adeguano di continuo alle condizioni di mercato. Così chi vuole vendere o comprare i buoni del Tesoro può sfruttare le differenze di prezzo o, a seconda di come va il mercato, subire le perdite. I buoni postali invece hanno sempre il valore nominale: rendono meno rispetto ai Btp, ma non si rischiano mai perdite sul capitale, anche nel caso in cui si volesse ritirare l'investimento prima della scadenza prevista.