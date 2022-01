Tornano i buoni spesa nel 2022: chi può fare domanda

Ve li ricordate i buoni spesa Covid stanziati dal governo per l'acquisto di beni di prima necessità? Ci sono buone notizie: anche nel 2022 sarà possibile presentare domanda per il bonus. La misura di contrasto alla povertà, studiata per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria Covid, potrà tornare ad aiutare chi in questo periodo non se la passa proprio bene. A chi spetta il bonus spesa 2022, come e quando presentare la domanda? Vediamo insieme quali sono le ultime novità e le scadenze da rispettare.

Buoni spesa 2022: requisiti

Tornano nel 2022 i buoni spesa, ossia gli aiuti introdotti dal governo per sostenere economicamente i cittadini nell'acquisto di beni di prima necessità, dal cibo, ai medicinali. Il decreto Sostegni bis, approvato a maggio del 2021, ha stanziato 500 milioni di euro al fine di consentire ai comuni l’adozione di "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". Il contributo, erogato direttamente dai comuni italiani, parte da 100 euro e arriva fino a 600 euro a seconda della composizione del nucleo familiare e dell'indicatore di reddito Isee. A chi spetta? Il sostegno viene erogato principalmente a famiglie, coppie e single a basso reddito, privi di altri sostegni pubblici, come il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione e il sussidio di disoccupazione Naspi. L'importo del sussidio viene erogato in base a:

composizione del nucleo familiare e presenza di figli con handicap;

valore dell’Isee, per tenere conto sia della disponibilità di contante sul conto corrente, sia del reddito percepito che del patrimonio, mobiliare o immobiliare.

Le domande vanno presentate da un solo componente del nucleo familiare.

La domanda

Quando bisogna presentare la domanda per i buoni spesa 2022? Come spiegato precedentemente stiamo parlando di un contributo erogato direttamente dai comuni, quindi ogni cittadino dovrà fare riferimento al proprio comune di appartenenza per conoscere i requisiti e le scadenze del bonus spesa 2022. Ogni comune pubblica un proprio bando contenente tutte le indicazioni necessarie per accedere al beneficio, con tempistiche variabili. Ad esempio, a Cuneo le domande per i buoni spesa sono partite dal 13 gennaio 2022, mentre a Latina il termine ultimo è già passato (14 gennaio 2022). A Sorrento la scadenza è fissata per l'8 febbraio, il 14 per Salerno. Per conoscere le modalità di assegnazione dei buoni spesa 2022 e le procedure per fare domanda, bisogna informarsi presso il proprio comune di residenza oppure andare alla ricerca su internet della pagina di riferimento e del bando. In alcuni casi sono previste delle graduatorie, in altri le domande possono essere presentate fino ad esaurimento fondi, come nel caso di Bologna. Nessuna notizia per il momento dal Comune di Roma e di Napoli mentre Milano ha annunciato l'arrivo di 9 milioni di euro per dare un po' di respiro a 4.500 famiglie. A Torino saranno 2,3 i milioni da assegnare alle famiglie in difficoltà con i buoni spesa.

Cosa si può o non si può comprare

Con i buoni spesa 2022 si possono comprare tutti i beni di prima necessità: generi alimentari, saponi per l’igiene personale, detergenti per la pulizia della casa e farmaci. No invece ad alcolici, prodotti di bellezza e cibo per gli animali domestici. I buoni, solitamente cartacei, si possono spendere solo nei negozi convenzionati.