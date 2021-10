Bonus affitti e prima casa: in Manovra le nuove agevolazioni

La manovra 2022 prorogherà fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni all'acquisto della prima casa per i giovani sotto i 36 anni e per i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Secondo quanto si legge nella bozza di legge di bilancio, il Fondo di garanzia per la prima casa - che concede garanzie su mutui ipotecari al 50% della quota capitale - verrà rifinanziato con ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.

Arriva inoltre un bonus affitti, ovvero uno sconto per i giovani tra i 20 e i 31 anni che escono di casa e hanno un loro reddito. Come previsto dall'articolo 38, la manovra introduce una detrazione del 20% fino a 2.400 euro per chi ha reddito entro i 15.493,71 euro. Lo sconto vale sia se si affitta un intero appartamento sia se si prende in locazione una stanza.

Bonus affitti ai giovani